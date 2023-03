Insólito: hombre descubrió que su esposa en realidad es su hermana, tras realizarse una prueba de ADN

El hombre fue adoptado al nacer, por lo que no sabía quiénes era sus padres.

La historia de un hombre al que, de un momento para otro, su matrimonio terminó siendo una pesadilla, ha comenzado a circular por las redes sociales. Al parecer, la historia se publicó inicialmente en un foro de Reddit y desde ese momento no ha parado de asombrar a millones de personas.

Todo comenzó cuando su esposa se enfermó y, al intentar salvarle la vida, el hombre que se mantuvo en el anonimato afirmó que tuvo que hacerse varios exámenes para poder donarle uno de sus riñones, sin embargo, fue en esos mismos análisis que se dio cuenta de que tenían una relación de sanguínea.

El hombre comenzó haciéndose exámenes para donarle un riñón a su esposa. - Foto: iStock

“Mi esposa se enfermó justo después de que nació nuestro hijo y ahora necesita un trasplante de riñón. Verificamos con sus familiares y ninguno era compatible o un donante viable. Sabía que sería una posibilidad remota, así que decidí hacerme la prueba para ver si podía donar. Recibí una llamada el otro día diciendo que era compatible”, afirmó el hombre en su post, según recoge el medio británico The Mirror.

Luego de los primeros análisis, al tener una respuesta afirmativa para donar el órgano a su esposa, el hombre tuvo que hacerse un par de exámenes más de rutina, entre ellos una prueba de tejido antígeno leucocitario humano (HLA, por sus siglas en inglés), añadió el medio mencionado. Justamente, fueron estos últimos los que llamaron la atención de los médicos, quienes se asombraron de la alta coincidencia entre ambas personas.

“Estaba conmocionado y confundido. Explicó que, debido a la forma en que la información del ADN se transmite de generación en generación, un padre a un hijo podría tener al menos una coincidencia del 50 % y los hermanos podrían tener una coincidencia del 0 al 100 %”, fueron las palabras que le habría dado el médico al hombre, afirmando que sí se podía proseguir con el proceso, pero que era una situación fuera de lo común.

Desde ese momento todo comenzó a ser confuso para el hombre, puesto que médicamente le confirmaron que ambos estaban relacionados sanguíneamente; el hombre recordó que fue adoptado al nacer, a través de un proceso cerrado, por lo que no tenía ni una sola pista de quiénes fueron sus padres biológicos.

“Estamos relacionados, no, no estoy bromeando. No sé qué hacer para seguir adelante, pero sé que puede estar mal. Ella es mi esposa y la madre de nuestros hijos”, dijo el hombre en su publicación, recoge el medio citado, indicando que, tras la revelación, su vida dio un cambio radical.

El hombre indicó en su publicación que no sabía como afrontar la situación. - Foto: Getty Images

Joven descubrió que su tío en realidad era su papá

En el mundo es posible encontrar todo tipo de historias familiares, pues existen de todas las formas. Una de ellas llamó la atención de la prensa mundial, pues un joven de apenas 19 años quiso hacer una broma, pero esto no salió como esperaba, pues en ese proceso se enteró de que su padre no era quien él creía.

El hecho fue registrado por el diario británico The Mirror. Tras comprar un kit de ADN de 90 libras esterlinas ($ 522.151 COP aproximadamente) con gran apuro, el joven y su familia quedaron desconcertados y casi que la misma quedó destruida.

“Recibimos nuestros resultados hace unos días y entré en la sección de familiares de ADN para ver mis coincidencias. En la parte superior, figuraba que mi padre solo compartía el 29,2 % de ADN conmigo y esta predecía que sería un medio hermano, lo cual es imposible”, indicó el joven oriundo de Reino Unido.

“Esto no tenía sentido para mí, ya que también compartimos un halogrupo paterno y nos parecemos mucho, así que definitivamente era mi padre”, manifestó.

Dijo que “no podía pensar en una relación genética que explicara lo que estaba viendo y tenía dudas sobre la precisión de los porcentajes, pues los porcentajes compartidos son extremadamente precisos y es muy poco probable que sean falsos”.

Las pruebas de laboratorio dan resultados reveladores - Foto: Getty Images

“La única explicación realista de lo que estaba viendo era que mi tío, el padre de mi primo y el hermano de mi padre, es mi padre. La realidad me golpeó en la cara como una bolsa de ladrillos voladora. Todos los puntos se alinearon y sentí una sensación de pérdida”, agregó.

“Me senté en mi habitación durante una hora en estado de shock y luego me invadió una sensación de ira. Necesitaba algunas respuestas”, manifestó, a su vez que tomó la decisión de llevarlos a su mamá y cuestionar si ella sabría por qué no coincidían.

“Mi ser irracional ni siquiera lo cubrió con azúcar. Le pregunté si engañó a papá con el tío David. Nunca había visto el color desaparecer de la cara de alguien tan rápido. Parecía estupefacta y luego murmuró: ‘¿Qué tipo de pregunta es esta? Por supuesto que no’”, narró el joven a The Mirror.

“Le conté todo: la prueba, los porcentajes, las coincidencias de ADN, ¡todo! Mi mamá cayó al suelo llorando, rogándome que no le dijera a papá”, explicó, entonces llamó a su prima, quien es su media hermana, para ponerla al tanto de la incómoda situación.

“Terminó la llamada gritando. Mi papá (ahora tío) luego llegó a casa y entró a tropiezos en mi habitación preguntando qué le pasaba a mamá. Yo también le conté todo. No dijo nada después de calmarse. Salió de la habitación y cerré la puerta”, manifestó.