Grupo de católicos publica carta pidiendo a cardenales y obispos oponerse a bendición a parejas del mismo sexo

Para el papa Francisco “la homosexualidad no es un delito”, pero sí un pecado

Contexto: Para el papa Francisco “la homosexualidad no es un delito”, pero sí un pecado

Entre los firmantes de la carta abierta se encuentran Gil Bailie, miembro de la Fellowship of Catholic Scholars; el Regis Martin, profesor de teología en la Universidad Franciscana de Steubenville; y el reverendo Robert Sirico, presidente del Instituto Católico St. John Henry Newman en Michigan.

Para el papa Francisco “la homosexualidad no es un delito”, pero sí un pecado

Los acercamientos entre el Vaticano y la comunidad LGBTI han sido uno de los pilares por los que se ha destacado el papado de Francisco, pese a que la Santa Sede se ha mantenido al margen en algunos puntos. Con todo y ello, el jerarca de la Iglesia Católica continúa subrayando la importancia de no discriminar a nadie y de velar por el respeto del prójimo.

En entrevista con The Associated Press (AP), el pontífice cuestionó las políticas que criminalizan y apartan a quienes abiertamente son homosexuales porque, en sus palabras, la orientación de una persona no es un “delito”. Sin embargo, aclaró que es un “pecado”.