Guerra en Ucrania: Alemania amenaza con ‘consecuencias’ si China entrega armas a Rusia

El canciller Olaf Scholz no precisó a qué clase de ‘consecuencias’ se refiere.

En medio de la tensión mundial que se vive por cuenta de la guerra en Ucrania, un conflicto que ya completa más de un año y que no da luces de acabarse, sino por el contrario de intensificarse por cuenta de nuevo y más sofisticado armamento empleado por las partes, se conoció que el canciller alemán Olaf Scholz elevó una advertencia referida a buscar disuadir que países no entreguen armas a Rusia que puedan ser empleadas en el referido conflicto.

La advertencia o amenaza recientemente presentada por Scholz, se refirió puntualmente al caso de China, advirtiendo que si el régimen encabezado por Xi Jinping llegase a entregar armas a Rusia, ello acarrearía ‘consecuencias’, añadiendo que se encuentra optimista frente a que ese país no se involucrará más en el conflicto apoyando a los usurpadores, y aplaudiendo un reciente llamado por ese país a que se encuentre una salida dialogada a la guerra.

En medio del a guerra en Ucrania, uno de los temores de occidente es que China comience a suministrar armas a Rusia. - Foto: AP

La advertencia del canciller alemán se conoció en e marco de unas declaraciones entregadas al medio estadounidense CNN en una entrevista que se hizo pública el pasado domingo; apenas pocas horas después de que el político alemán se encontrara en una reunión privada con su homólogo estadounidense Joe Biden; escenario en el que el alemán reiteró que apoyará a Ucrania hasta las últimas consecuencias.

Precisamente, la visita adelantada por el canciller alemán a la Casa Blanca, se consolidó como la primera del político desde el estallido de la Guerra en febrero de 2022.

Esta advertencia de Alemania a China también se conoce en medio de una serie de declaraciones entregadas por la inteligencia estadounidense que refirió que Pekín podría estar planeando dejar de lado su postura de no entrometerse en la guerra, y podría comenzar a suministrar armas al Kremlin; entidad a la que no cuestionó por la invasión territorial que desde hace más de un año desarrollan sus soldados en Ucrania.

El canciller alemán ha reiterado su apoyo irrestricto a Ucrania durante una reciente visita a la Casa Blanca en Estados Unidos. - Foto: Twitter/ @POTUS

En el pasado, Alemania ya se había pronunciado directamente sobre esa posibilidad, y había hablado directamente a Pekín para pedir que se mantuviese en su postura de abstenerse de dar armas a Rusia, reconociendo que con ello el ejército de ese país podría fortalecerse y alargar aún más la llamada guerra de desgaste, en momentos en que diversas fuentes advierten sobre una crisis en las filas rusas en materia de municiones y pie de fuerza.

Al ser indagado por medios estadounidenses sobre si Alemania, estaría dispuesta a sancionar a China en un eventual escenario de entrega de armas a Rusia, el canciller alemán apuntó señalar que si bien sería un escenario en el que evidentemente habría ‘consecuencias’, su gobierno se reformularía y pensaría mucho el escenario de imponer multas, manifestando que ese escenario no se debería barajar, y reiterado que él es optimista frente a que esa escena no se dé, sin precisar tampoco en qué consistirían las consecuencias advertidas.

Scholz se manifestó consciente del grave impacto que ello representaría a nivel mundial, reconociendo que si bien Alemania es hoy en día la primera economía europea, China es su principal socio comercial durante los recientes lustros.

A su regreso a su país, y luego de que miembros de su equipo de gobierno se reunieran con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el canciller alemán volvió a ser interpelado sobre el tema, e incluso, la prensa de su país le preguntó por los alcances del encuentro con Biden, y si eventualmente en Estados Unidos se le entregaron o presentaron pruebas contundentes sobre las posibilidades de que Pekín entregue armas a Moscú.

Ante tal cuestionamiento, según refieren medios en estados unidos, el mismo Scholz apuntó que tras su reunión con Biden, se evidenció que hay líneas clave entre los dos, y que coinciden en que China no debería entregar armas a Rusia, y que de momento se confía en la palabra del gobierno chino que se ha cerrado a esa posibilidad.

En ese mismo sentido, también se conocieron reacciones sobre el particular emitidas por Ursula Von der Leyen quien afirmó que no existe evidencia sobre la referida entrega de armas, no obstante se reiteró en su posición de ejercer una veeduría permanente.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen advirtió que no tiene sentido hacer futurología frente a la imposición de sanciones a China. Ese panorama se dará si eventualmente se presenta el escenario. - Foto: Reuters / YVES HERMAN

A su turno, frente al escenario hipotético de sanciones a China por entregar armas a Rusia, la directiva europea advirtió que no tiene sentido hacer futurología frente a ello, y que ese escenario solo se estudiaría se si se hace real la situación.