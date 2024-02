“Hablamos de las pandillas como un problema del pasado”: biógrafo de Nayib Bukele explica el éxito del presidente salvadoreño y por qué será reelecto fácilmente este domingo

SEMANA: ¿Qué es lo que ha permitido que el presidente Bukele llegue con una popularidad tan abrumadora a las urnas este domingo?

Geovani Galeas: Se pueden señalar algunos aspectos centrales de esa popularidad o cariño excepcional que ha acumulado el presidente Bukele. En El Salvador era un régimen bipartidista después, donde 30 años la derecha y la izquierda manejaron el país. Gobernaron muy mal, era un régimen de democracia falsa que no resolvió los problemas de los salvadoreños y se convirtió en un régimen corrupto y cómplice del crimen organizado. Eso está judicializado, hay un montón de funcionarios en proceso, otros están huyendo, incluyendo 13 presidentes de la república que están fuera del país, uno preso y otro que murió en curso en un proceso por corrupción. El presidente rompió ese eje de confrontación tradicional de izquierda y propuso algo que no tiene que ver con ideología, sino con la solución de los problemas nacionales.

Detectó cuál era el problema central de los salvadoreños, que era la seguridad pública, habíamos llegado a un índice de asesinato en 2015 de 30 homicidios cada día en promedio. Él detectó eso, lo combatió desde su primer día y fue logrando lo que ahora ha alcanzado, los salvadoreños hablamos del problema de las pandillas como un problema del pasado.

| Foto: CORTESIA

SEMANA: ¿Qué cree que va a pasar en las elecciones del domingo?

G.G.: Si nos atenemos a las encuestas, lo que va a pasar está perfectamente proyectado, según todas ellas, y de promedio da ese hecho del que se hable de un piso de un poco más del 80 por ciento y un techo que roza a los 90 puntos porcentuales no de popularidad, sino de aprobación.

SEMANA: ¿Qué hará Nayib Bukele en este posible segundo mandato?

G.G.: Habiendo solucionado ya en lo sustantivo el problema de la violencia criminal, de la violencia homicida, de la criminalidad, pues no hay manera por ninguna parte por donde se le vea que ese éxito en seguridad no se traduzca en mejoría económica. Ahora se inyecta en la economía y eso va a hacer que haya una gran potencialidad de desarrollo económico en el país, Pero evidentemente el desastre fue tan grande que ese desarrollo va a ser progresivo, pero creo que va a ser el centro del plan que el presidente Bukele tiene para sus próximos cinco años.

Según las encuestas, el líder salvadoreño suma más del 70 por ciento de la intención de voto para las elecciones. | Foto: Getty Images

SEMANA: Cuando Nayib Bukele llegó al poder no existía la figura de la reelección. ¿Cómo es posible que pueda ser candidato ahora?

G.G.: Eso es cierto, la Constitución prohíbe la reelección continua, pero apareció una interpretación de la Sala de lo Constitucional, que es el máximo tribunal en el país, cuyas resoluciones son de obligatorio cumplimiento. En la Constitución hay puntos en los que hay ambigüedades, algunos vacíos. Entonces, por ejemplo, dice que no se puede hacer una reelección del mismo presidente en el periodo anterior de cinco años, por lo cual se entendía que era el mismo periodo de cinco años y se prohibía la reelección inmediata. Pero la Constitución es clara y dice que cinco es el periodo anterior. En ese juego de interpretaciones, la Sala Constitucional, la actual sala, dijo que el periodo anterior no es el inmediatamente anterior, porque su periodo anterior no sería los cinco años que pasaron, sino ahora el periodo anterior al actual.

SEMANA: ¿Usted cómo le responde a la gente, a la oposición que afirma que la reelección es inconstitucional y que Nayib Bukele quiere perpetuarse en el poder para siempre?

G.G.: La sala fue elegida por los diputados por el Poder Legislativo. Esos representantes legislativos fueron elegidos en una inmensa mayoría por el pueblo, son representantes nuestros directos, ellos eligieron la sala. Además, el presidente va a una elección, él se presenta como candidato, la sala no le dio permiso para reelegirse, sino para presentarse como candidato, la reelección es un acto que consumamos nosotros, el pueblo, en las urnas.

Durante el evento en cadena nacional de radio y televisión, Bukele le pidió al fiscal general Rodolfo Delgado que lleve a cabo una investigación a todos los miembros de su gabinete.(Photo by APHOTOGRAFIA/Getty Images) | Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Cómo es Bukele como persona y cómo era él antes de ser presidente, para entender esa figura tan importante en la que se ha convertido?

G.G.: Hay varias hipótesis, pero yo tengo una personal, es que el presidente es hijo de uno de los hombres más inteligentes que ha nacido en El Salvador, don Armando Bukele, un científico de la más alta nota en la historia de la Universidad de El Salvador; él era químico, pero era historiador, pero era un humanista, filósofo, un hombre excepcionalmente inteligente. Entonces creo que, naturalmente, su hijo heredó gran parte de esa inteligencia. Entre nosotros, en el pueblo, le decimos el ajedrecista, porque él, antes de alguna decisión muy importante, suele poner una pequeña pieza de ajedrez, ya sabemos que comienza, que viene una medida importantísima, es una jugada de ajedrez.

SEMANA: ¿Cuál cree que es la explicación de los choques de Nayib Bukele con el presidente colombiano, Gustavo Petro?

G.G.: Es por la no comprensión en América Latina, el aferramiento a ese polo, a ese eje de confrontación izquierda y derecha. Es decir, a convertir el problema político en un problema fundamentalmente ideológico. Eso lo vemos a lo largo de América Latina, enfrentamiento entre izquierda y derecha, eso desgasta, eso es estéril y eso ha provocado que América Latina vaya en un estancamiento que es evidente. No quiero individualizar en el presidente Petro, que, por otra parte, no me cae bien por su estilo político, pero yo creo que eso explica que el presidente Petro no entiende lo que está pasando en El Salvador, por ejemplo, con el tema de la seguridad. Aquí sería impensable volver a cosas que sí se hizo en el pasado bipartidista para que haya menos delitos, quitémosles el nombre a las actividades y obviamente va a haber menos delitos, eso aquí es impensable.

SEMANA: ¿Es posible recrear el modelo Bukele para otros países de la región?

G.G.: No se puede, ni en Ecuador, en México, Argentina, Chile, ni en cualquier país de América Latina. No se puede adoptar el modelo sin tener las condiciones que permitieron ese modelo, este punto me parece fundamental para entender el modelo y entender al presidente Bukele.

SEMANA: ¿Y cómo se le da origen a ese modelo?

G.G.: Después de los Acuerdos de Paz de 1992, el régimen partidista no invirtió ni en el ejército ni en la policía que teníamos, poco pie de fuerza en el ejército, con armas oxidadas, con poca evolución, muy mal estado, con uniformes deplorables, sin patrullas policiales y mucho menos tecnología. Se impuso aquí el “sálvese quien pueda pagar”, por eso los salvadoreños emigraron, porque acá no había oportunidad, entonces se trata de un problema económico. Haberlo resuelto es el fruto de haber entendido, de pensar fuera de la caja.