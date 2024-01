Bukele pide apoyo en las urnas y asegura que el plan de la oposición es “liberar a los pandilleros” y “llevaros al poder”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha pedido el voto para su partido, Nuevas Ideas, para que el país no ponga “en riesgo la guerra contra las pandillas” , acusando así a la oposición de querer “liberar a los pandilleros” para que vuelvan a tener el poder del país.

En ese sentido, ha explicado que sin la actual mayoría no se podría prorrogar el estado de excepción, decretado en marzo de 2022, ni elegir al presidente del Tribunal Supremo, ni al fiscal general, ni “profundizar” la reforma judicial, ni aprobar otro tipo de medidas que “están ayudando a ganar la guerra”.

“Voten por la bandera de Nuevas Ideas. Y en la papeleta amarilla para la Asamblea, marquen también la bandera de Nuevas Ideas. O si así lo desean, marquen la foto de los diputados que ustedes prefieran, pero siempre bajo la bandera de Nuevas Ideas. No regresemos al pasado. El camino sea irreversible. Este 4 de febrero salgamos todos a votar”, ha insistido el mandatario salvadoreño.

Para postularse a los siguientes comicios, programados para el 4 de febrero, Bukele tuvo que renunciar temporalmente a la Presidencia y cumplir así con la resolución del Tribunal Constitucional, aunque la oposición se queja de que no puede presentarse debido a que la Constitución del país centroamericano, en vigor desde el año 1983, establece a lo largo de seis artículos la teórica prohibición de dos mandatos presidenciales consecutivos.

Bukele pidió ir licencia por seis meses antes de finalizar su periodo para participar en la contienda presidencial. (Photo by Alex Peña/Getty Images) | Foto: Getty Images

