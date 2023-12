Habló policía tailandés que estuvo con Daniel Sancho; soltó al aire inesperada confesión sobre el chef

Tras meses de investigaciones, la fiscalía tailandesa presentó hace unas semanas el informe sobre el asesinato del médico Edwin Arrieta Arteaga, por lo cual acusó formalmente a Daniel Sancho de homicidio premeditado. Sin embargo, señaló que los resultados finales de la autopsia no determinaron de qué murió el colombiano.

El programa Y ahora Sonsoles, de igual manera, recalcó que las autoridades de la nación asiática fueron enfáticas en asegurar que no se pudo establecer la causa real de la muerte del profesional de la salud , puesto que nunca se encontró el torso de la víctima.

“La autopsia definitiva concluye que no se puede determinar la causa de la muerte de Edwin. Por tanto, después de tres informes, el por qué de su fallecimiento sigue siendo una incógnita. El informe establece que el cuerpo debería ser examinado por más médicos forenses” . precisó.

Estas revelaciones permitieron que el español se declarara no culpable de dos delitos que le imputaron, aceptando solamente haber ocultado partes del cuerpo de Arrieta en la isla de Phangan. Sancho enfatizó que el asesinato del médico colombiano no fue premeditado y que nunca desapareció su pasaporte.

“No fue accidental, no. La fractura del cráneo de Edwin Arrieta no fue por accidente, Daniel Sancho le cogió la cabeza y la golpeó contra el lavabo. Está acreditado. Todo coincide con la confesión de Daniel, coincide con todas las pruebas biológicas”, puntualizó el uniformado en el espacio televisivo.

| Foto: Dailynews via REUTERS

Daniel Sancho y las autoridades de Tailandia | Foto: Dailynews via REUTERS

Cabe recordar que Niratimanon sentenció que el cocinero no llegó solo a Tailandia, sino que lo hizo con otra persona que no era Arrieta. El uniformado señaló que esa persona cambiaría el panorama del caso, pues consideraba que el crimen no fue cometido únicamente por el europeo.