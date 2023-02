“Hicieron pornografía con mi cara” a través de deepfake, cuenta asustada una influenciadora

- Foto: Imagen compartida por The New York Post

La estrella de internet dice que lo más difícil de este tipo de contenidos es que no se diferencian de los reales.

- Foto: Imagen compartida por The New York Post

Sweet Anita es una estrella británica de las redes sociales, tiene 32 años y cuenta con más de 1,9 millones de seguidores en Twitch. La influenciadora manifestó que tiene mucho miedo, tras descubrir que su rostro fue utilizado en una especie de pornografía falsa, elaborada a través de la tecnología deepfake, que consiste en superponer el rostro de una persona a imágenes reales.

“Nunca he hecho una sola gota de contenido sexual en mi vida, pero ahora simplemente asumen que lo hice y que]debo querer eso”, se lamentó Sweet Anitac con el diario británico The Sun. “Podrías falsificar a cualquiera. Cualquier persona de cualquier ámbito de la vida podría ser el objetivo de esto, y parece que la gente no le importa“, dice.

Sweet Anita es una estrella británica de las redes sociales, tiene 32 años y cuenta con más de 1,9 millones de seguidores en Twitch - Foto: Getty Images

Deepfake

El deepfake es una técnica de inteligencia artificial que permite hacer edición de videos logrando intercambiar imágenes de manera que parezcan personas reales. La técnica está basada en usar algoritmos de aprendizaje no supervisados, conocidos en español como RGA, Red Generativa Antagónica, y vídeos o imágenes reales, ya existentes.

Los videos de deepfake o ultrafalso, como se llama el método en español, son ficticios; sin embargo es difícil reconocerlos como tal.

Sweet Anita se dio cuenta de los videos después de que otro streamer e influenciador, Brandon Ewing, conocido como Atrioc, compartiera accidentalmente un enlace a un sitio de videos falsos, mientras realizaba una transmisión en vivo el mes pasado, en el momento en que la gente vio que ella era la falsa protagonista de las imágenes una enorme reacción en se desencadenó en línea.

El deepfake es una técnica de inteligencia artificial, que permite hacer edición de videos logrando intercambiar imágenes de manera que parezcan personas reales realizando una actividad. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Sweet Anita dice que, lo más difícil de este tipo de contenidos es que no se diferencian de los reales: “No es fácil diferenciar esto de la realidad. Si la gente ve este video dentro de 10 o 20 años, nadie sabrá si yo era una trabajadora sexual o si esto era un deepfake.

“Esto afectará mi vida de manera similar a la venganza pornográfica (cuando las exparejas exponen videos íntimos de sus antiguos compañeros sexuales), así que estoy frustrada, cansada y abrumada.

“Potencialmente podría hacer que te despidan de tu trabajo en el futuro si la gente piensa que has hecho trabajo sexual, eso afecta tu seguridad, la forma cómo te tratan las personas y como te estigmatizan" asegura la influencer. - Foto: Carlos Andrés Murillo Benavides

La estrella de internet dice que el impacto de este tipo de contenidos puede ser muy fuerte para la persona que es la víctima: “Potencialmente podría hacer que te despidan de tu trabajo en el futuro si la gente piensa que has hecho trabajo sexual, eso afecta tu seguridad, la forma cómo te tratan las personas y como te estigmatizan. Esto no fue consensuado y los impactos son permanentes”, asegura la británica.

Otras estrellas

Otras mujeres reconocidas como las actrices Emma Watson, Gal Gadot, Scarlett Johansson y la esposa del expresidente de Estados Unidos Michelle Obama, han sido blanco de este tipo de películas falsas para adultos, usando esta tecnología.

Estrellas como Gal Gadot han sido blanco de este tipo de películas falsas para adultos, usando esta tecnología. - Foto: Getty Imágenes

De acuerdo con New York Post, este es un tema que no ha tenido una regulación adecuada en Estados Unidos hasta el momento, pues solamente existen normas que lo regulan en los estados de Texas, Virginia y California.

La difusión de este tipo de videos, con personas reconocidas, hace que las búsquedas de imágenes de deepfake se disparen.

En la semana posterior a que Sweet Anita y otros descubrieran que sus rostros habían sido usados para construir este tipo de material, las búsquedas de con la pregunta “¿cómo hacer una deepfake?” aumentaron en un 120 por ciento, mientras que el término de búsqueda “¿son ilegales las deepfake?” se disparó en un 5.000 por ciento.

Según el testimonio de Ron Moscona, un experto legal de la compañía Dorsey & Whitney de Londres, consultado también por The Sun, es poco lo que se puede hacer en estos casos: “es difícil obtener una compensación económica cuando no se puede identificar al instigador, dado que son anónimos”.