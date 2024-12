"Hicimos 'Contagion' para evitar que algo así ocurrierra"

Su equipo colabora en un equipo internacional que intenta comprender mejor el nuevo virus del covid-19. Hace dos semanas usted dijo: "No me sorprendería si una proporción sustancial de la población mundial acaba infectada con coronavirus". ¿Aún cree eso?

Pero usted me dijo que el mayor conocimiento o la s respuesta s más efectiva s para proteger a la población no van a cambiar mucho las cosas . Si pensamos que de los 7.000 millones de personas solo se han infectado hasta la fecha 7,5 millones, parece que estamos al principio del principio de esto.

Así que las palabras del vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence "China ocultó lo peligros a que es esta enfermedad, durante un mes no informó de que se podía transmitir entre humanos, silenció a aquellos que trataban de advertir al mundo y destruyó pruebas" no son muy buenas , ¿no?

Estaré encantado de analizar los datos que tenga cualquier persona y que respalde este punto de vista. Pero yo no he visto esas pruebas.

Pero lo que sí puedo decir es que existen cero pruebas de que eso ocurrió y de que no hay evidencias de que este virus fuera creado a propósito para hacer daño. No presenta las señales que típicamente vemos para probar esa relación. Esto es clave.

Una crítica que nos hicieron de la película "Contagion", y en retrospectiva esto es lo irónico, es que el tiempo que dábamos en la película para crear una vacuna no era realista. Y ahora vemos que si en la película el desarrollo de una vacuna era de varios años, ahora ese periodo se ha acortado a aproximadamente un año. Así que no estábamos tan lejos en términos de lo que pensábamos que es necesario para conseguirla.

No, no me da satisfacción. Es irónico que la razón por la que hicimos esta película fue prevenir que algo así ocurriera de verdad.

Cuando fui a China en 2003 durante la epidemia de SARS y volví a casa desarrollé la enfermedad. Entonces me infecté en China, pero esta vez ha sido distinto. Volví a Nueva York, me aislé durante dos semanas y estaba bien. Y fue después, cuando viajaba por la ciudad, sobre todo para asistir a entrevistas de medios de comunicación, cuando me infecté.

El drama que vivió la ciudad de Nueva York durante la pandemia se escenificó con las imágenes de féretros siendo enterrados en una fosa común. Foto: Reuters.

Hay otro paralelismo entre la ficción y la realidad. En la película hay un bloguero radical que escribe sobre teorías conspiratorias y que está convencido de que existe un antídoto homeopático para el virus. En la vida real el presidente de Estados Unidos ha estado vendiendo la idea de que la medicina que se usa contra la malaria, la hidroxicloroquina, sirve para tratar el coronavirus. Siendo usted uno de los epidemiólogos con más experiencia de Estados Unidos y pese a que no hay evidencias de la hidroxicloroquina funcione para el coronavirus , decidió usarlo con usted mismo. ¿Por qué hizo eso?

Me alegro que me dé la oportunidad de contestar esa pregunta. Cuando contraje el coronavirus, representantes del gobierno de China se ofrecieron a enviarme plasma de quienes se habían recuperado de la enfermedad. No pude aceptarlo, pero esa fue mi primera opción.

Me di cuenta de que no estaba en una posición como para tomar decisiones, así que consulté con mis colegas en la universidad de Columbia, consulté con mi cardiólogo porque había tenido problemas de corazón en el pasado y me dieron el visto bueno para usar ese medicamento. No creo que de ninguna manera hubiera una diferencia en lo que se refiere a mi recuperación en si lo tomaba o no, así que seguí las recomendaciones de mis doctores.