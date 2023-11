Hito en la medicina: realizan el primer trasplante de ojo completo en el mundo

La ciencia no para de sorprender. En Nueva York, Estados Unidos, se hizo el primer trasplante de ojo en el mundo, cuyo resultado terminó siendo todo un éxito.

Por ahora, relativamente, los signos de salud del ojo trasplantado han sido buenos, los expertos destacaron el flujo sanguíneo directo a la retina, encargada de recibir la luz y enviar imágenes al cerebro. No obstante, no hay confirmación alguna de que Aaron James recupere la vista.

En palabras del estadounidense de 46 años: “Estoy muy agradecido con el donante y su familia, que me han dado una segunda oportunidad de vivir en un momento de gran dificultad. Espero que la familia encuentre consuelo sabiendo que parte del donante vive conmigo”.