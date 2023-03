Hombre demanda a un hospital por cortar seis centímetros de sus genitales; ¿qué sucedió?

El paciente asegura que no fue informado de los riesgos antes de someterse a esa cirugía.

Un hombre en la región de Murcia, España, reclama unos 67.000 euros de indemnización (cerca de 336.490.000 pesos colombianos) luego de que, durante una operación, le cortaran seis centímetros de sus genitales y le provocaran consecuencias ‘irreversibles’. El individuo se había sometido a la intervención para corregir una curvatura en su pene, pero salió de la mesa de cirugías con otra incisión.

Para el demandante se trató de una mala praxis que le generó efectos adversos como dificultad para mantener relaciones sexuales. De acuerdo con medios locales como La Razón, el sujeto aseveró que el hospital de Cartagena (España) no le advirtió sobre los peligros que su operación podría conllevar, de manera que aceptó al procedimiento con ‘confianza’.

El demandante asegura que no fue advertido sobre los riesgos de la cirugía (imagen de referencia, no corresponde al caso en mención). - Foto: Getty Images/Image Source

El sujeto, de quien se mantiene en reserva su identidad, asegura que su vida, desde ese momento, se ha convertido en una ‘pesadilla’ al punto que sufre de disfunción eréctil y dolor en el instante de la erección. Por el momento, su queja no ha tenido un pronunciamiento a favor, lo que distancia la posibilidad de que pueda recibir la cuantía exigida.

No se puede revertir

Según ese medio español, el Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM) mantiene que el paciente sí habría recibido información sobre la posibilidad de que, al término de la operación, fuese necesario cortar unos centímetros de su miembro. Ese organismo apuntó a que ese efecto secundario es frecuente cuando se hacen intervenciones como a la que él se sometió.

En un intento por revertir los resultados, el sujeto buscó una segunda opinión de especialistas, pero la respuesta no fue alentadora: no había nada que hacer con el tamaño de sus genitales. Esa contestación elevó su molestia y es tomada por él como otro argumento para que el primer centro médico lo compense económicamente con dicho monto.

En Francia ocurrió un caso similar y el afectado pidió ser indemnizado (imagen de referencia, no alude al caso en mención). - Foto: South_agency/ E+/Getty Images

Este no es el primer caso de esta índole, pues un hombre en Francia (de 38 años) exigió un millón de euros como compensación, tras asegurar que una mala práctica no dejó más salida que una amputación total de su miembro. Todo comenzó cuando le detectaron un tipo de cáncer y su médico inicial fue señalado de no eliminar todas las células ‘negativas’.

En una consulta con otro especialista, la solución fue cortar los genitales porque la enfermedad seguía expandiéndose. En conversación con la cadena de radio RTL, confesó las secuelas que esa situación le produjo y la limitación de, prácticamente, toda actividad sexual con su pareja.

“Solo tengo mis testículos y ya está. En cuanto a la sensibilidad, es cero; estaba fuera de discusión para mí tocar a mi esposa (...). Es muy limitado. Mi integridad ha sido afectada y lo será para siempre”, dijo a ese medio francés.

Amputación del miembro por ‘error’

En Italia, otro hombre terminó “devastado”, después de que un diagnóstico equivocado terminara con la remoción de su miembro. La práctica médica fue llevada ante la justicia y el cirujano deberá declarar, pues lo que parecía haber sido una intervención sin complicaciones se convirtió en todo lo contrario.

A otro hombre lo amputaron por error en el diagnóstico (imagen de referencia de instrumentos quirúrgicos). - Foto: Getty Images / Six_Characters

Según ABC de España, al paciente se le había ‘detectado’ un tumor; no obstante, cuando se analizaron a posteriori los genitales no había rastro de células cancerígenas, un resultado que llegó a conocimiento del afectado y por el que impuso una demanda.

Se espera que el caso avance judicialmente desde este jueves, 9 de marzo, pese a que los hechos se presentaron en 2018. El hospital implicado se ha mantenido al margen de pronunciamientos, mientras la causa continúa vigente, a la espera de una resolución.