Hombre fue víctima de ‘sextorsión’ en instagram tras mensaje de una desconocida

David recibió un mensaje en Instagram de una chica llamada Chelsea que simplemente decía “Hola”. Aunque no conocía a ninguna Chelsea, hizo clic en su perfil: tenía el pelo castaño y una bonita sonrisa. A pesar de lo extraño que era recibir un mensaje de una desconocida en medio de su jornada laboral, sus selfies sensuales hicieron que David ignorara sus dudas, según afirmó el medio de comunicación The New York Times.