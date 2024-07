¿Qué le espera a Hong Kong con la polémica ley de seguridad impuesta por China?

El acuerdo, consagrado en la Ley Básica de la isla, garantiza ese estatus al menos hasta 2047; pero apenas unos años después de la entrega del territorio a China, el gigante asiático comenzó a establecer un estricto control sobre la ciudad, solo impedido por la intervención internacional y las multitudinarias protestas . No obstante, con el mundo ocupado en contener el virus y con la prohibición de reuniones de más de ocho personas, la pandemia ha ofrecido un escenario favorable para que Xi lance todo su arsenal para controlar la impresionante ciudad de una buena vez.

El miércoles, antes de que la Asamblea aprobara la ley, Estados Unidos ya había respondido con contundencia. En una reacción ambigua, el secretario de Estado, Mike Pompeo , anunció que su país dejaba de reconocer a Hong Kong como un territorio autónomo. En un comunicado, el portavoz aseguró que “ Hong Kong no sigue garantizando el tratamiento bajo las leyes de Estados Unidos de la misma manera que las leyes estadounidenses se aplicaron a Hong Kong antes de julio de 1997 ”. A pesar de que, de hecho, dejó a los hongkoneses a su suerte, Pompeo agregó que “Estados Unidos apoya al pueblo de Hong Kong mientras lucha contra la creciente negación de la autonomía que le prometió el Partido Comunista de China”. Por su lado, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, advirtió: “No somos ingenuos ante el comportamiento chino. Damos gran importancia a la preservación del alto grado de autonomía de Hong Kong en línea con la Ley Básica y los compromisos internacionales”.

La ley de seguridad nacional para Hong Kong prohibirá cualquier acto de traición, secesión, sedición y subversión contra el Gobierno Popular Central, así como el robo de secretos de Estado. Las organizaciones políticas de Hong Kong no podrán tener vínculos con organizaciones políticas extranjeras, ni estas podrán propiciar actividades en la ciudad. De acuerdo con Beijing, la ola de protestas ha decantado en “violencia y terrorismo”, por lo que el Gobierno central busca la manera de intervenir . Pero Estados Unidos y la Unión Europea ven en el movimiento un peligroso intento para recortar libertades y fortalecer la vigilancia sobre los opositores y activistas.

La inestabilidad en la excolonia británica preocupa a las altas esferas del sector financiero. La bolsa de Hong Kong es una de las más grandes del mundo, cerrando en 2019 con una capitalización de mercado de 3,79 billones de dólares. Así mismo, se caracteriza por la participación pasiva del Gobierno, que con el paso de los años ha sido más intervencionista. Por ello, la administración pública ahora tiene un peso de casi el 20 por ciento sobre el PIB de la ciudad.

Xi sabe que hace una apuesta arriesgada. Además de aumentar las crispaciones con la Casa Blanca, el Gobierno británico, que tiene una responsabilidad histórica con el destino de su excolonia, podría ofrecer derechos absolutos de residencia y de ciudadanía a los hongkoneses nacidos después de 1997. Eso abriría las puertas para la entrega de la isla al Gobierno continental, pero debilitaría su legitimidad ante el mundo. Al respecto, Steven Lee Myers, corresponsal en Beijing de The New York Times, escribió que “la medida de Xi contra Hong Kong tiene ecos de la toma no violenta de Crimea del presidente ruso Vladímir Putin en Ucrania en 2014, en una violación del derecho internacional y de los compromisos diplomáticos rusos. La anexión convirtió a Putin en un paria internacional por un tiempo, pero Rusia aún mantiene un control firme de Crimea”.