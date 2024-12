Trump acusó a Pelosi de declarar una "guerra abierta contra la democracia" en Estados Unidos. Foto:GETTY IMAGES/BBC

Agregó que los acusados en "los juicios contra las brujas de Salem" recibieron más garantías. De hecho, el mandatario sí fue invitado públicamente por el jefe demócrata del Comité Judicial de la Cámara de Representantes a entregar pruebas durante la investigación para el impeachment, lo que habría dado oportunidad a sus abogados para que interrogaran a los testigos, pero él se negó.

Preguntada por la carta, Pelosi señaló: "No tengo ninguna reacción [a la misma]. Es ridículo", informó la cadena CNN. Tras ser insistida por el asunto por parte de los periodistas, añadió: "No la he leído entera. Estábamos trabajando. He visto la esencia de la carta. Es realmente enfermizo".

En un comunicado anunciando el voto del miércoles sobre el impeachment, Pelosi dijo que la Cámara de Representantes "ejercerá uno de sus poderes de mayor solemnidad garantizado por la Constitución". "En este reverente momento de la historia de nuestra nación, debemos honrar nuestro juramento para apoyar y defender nuestra Constitución frente a cualquier enemigo, foráneo o local", añadió.