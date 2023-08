Increíble: mujer denuncia que le negaron la visa estadounidense por ser “joven y exitosa”, ¿qué le preguntaron?

Un video se ha vuelto viral por una mujer de origen venezolano que cuenta la historia del por qué las autoridades estadounidenses decidieron no otorgarle la visa de turista pese a que era dueña de su propia empresa.

“Yo estaba super segura de que me la iban a aprobar, yo llevaba una fe inmensa”, dijo la joven mujer mientras contaba que cuando pasó a la zona de la entrevista el señor que la atendió “estaba con una cara super amargada”.

Asi es como determine el porque me negaron la visa.!! #visa #citadevisa #visaaprobada🇺🇸 #visanegada2veces

Nahirelys aseguró que no tiene pruebas pero tampoco tiene dudas de que “ellos” ya saben a qué personas le van a aprobar la visa y a qué personas se la van a negar cuando el solicitante se encuentra en el lugar de la cita, “ya ellos tienen eso en el sistema”.

La entrevista según Nahirelys duró 4 minutos, más o menos, y él no le dejaba responderle todo completo porque la cortaba y le hacía otra pregunta, cuenta la venezolana.

“Me miró y me dijo: ¿sabes qué? en este momento no te la vamos a dar”, dijo la venezolana y contó a sus seguidores que el agente le pasó la hoja que dan cuando eso ocurre con la información detallada de la negativa del documento.