Indignante | Mujer tumbó diente a su bebé y se justificó: “es de leche, le va a crecer”

Una mujer de 17 años fue acusada de “lesiones”, luego de que salieran a la luz videos en los que se observa cómo un niño, menor de dos años y quien sería su hijo, es blanco de maltrato. La escena (que ha desatado una ola de indignación) se desarrolló en la localidad argentina de Melchor Romero y fue grabada por la cuñada de la adolescente señalada.

La testigo de ese hecho buscó la manera de grabar a la joven, sin que fuera evidente, y compiló esos clips como material probatorio con el que las autoridades luego procedieron a llevar al pequeño a un centro de atención. En un primer video, el niño estaba llorando y su mamá se encontraba en la mesa del comedor, mientras varias veces le daba cachetadas.

La mamá del pequeño tiene 17 años y, según medios locales, por su edad quedó en libertad. - Foto: Twitter @DiegoMayo89

Las lágrimas del bebé no cesaron, pero en lugar de intentar revisar si tenía hambre o era necesario cambiarlo de pañal (dos factores que pueden suscitar el llanto) la argentina le exigió a su pequeño que hiciera silencio, a la vez que siguió pegándole. “Cállate la boca, cállate” se escucha decir en el instante en que fue interrumpida por quien, según medios locales, era su familiar.

Adolescente se justificó: “le va a crecer”

La otra mujer le cuestionó por la manera en que se estaba comportando e instó al niño para que se acercara a ella e intentar así que no lo continuaran maltratando. En otro clip, con ubicación diferente, la cuñada de la adolescente le volvió a increpar sobre la manera de tratar al bebé.

#LaPlata IMÁGENES SENSIBLES Se viralizó en redes sociales el video de la joven que golpea brutalmente a su hijo de 1 año en Romero.

En la golpiza le bajó tres dientes y una amiga la increpa: "ya le van a crecer", le reponde

Al tener 17 años no está detenida#LeyLucio #LucioDupuy pic.twitter.com/lefYsVmGXL — Diego Aramayo (@DiegoMayo89) January 28, 2023

“Bueno, no, ‘me saca’ no, amiga. Lo vas a terminar matando, bol***. Bueno, pero no; así no lo puedes callar, bol***. Dos años tiene, le bajaste el diente. Dos años tiene, amiga”. La justificación de la progenitora fue que no pasaba nada y que el diente era de leche, por lo que le volvería a crecer.

En seguida, su cuñada le respondió: “Sí, le va a crecer bol***, ¿y el trauma a la criatura? Pobrecito este nene”, agregó. La joven quedó en libertad por no cumplir todavía la mayoría de edad.

“Tenía golpes en zona bucal, los labios inflamados", dijeron fuentes relacionadas con la investigación a Todo Noticias. - Foto: Getty Images / ozgurcankaya

Según informó 0223, el caso llegó, en principio, a conocimiento del Servicio de Niñez y Adolescencia local que a su vez se dirigió a la Comisaría, luego de ser alertado por un presunto hecho de maltrato.

Otra evidencia de violencia

Ese medio argentino señaló que el papá del niño supuestamente había sido denunciado por llevarse al pequeño sin autorización de la mamá. El bebé, cuya identidad es reservada, fue encontrado con señales de maltrato en varias partes de su cuerpo como los labios y una de sus mejillas.

“Tenía golpes en zona bucal, los labios inflamados, dos hematomas pequeños en la mejilla izquierda y un rasguño en el brazo derecho”, dijeron por su parte fuentes cercanas con la investigación a Todo Noticias. Sobre el motivo de los golpes, la mujer de 17 años aseguró que el niño “se había caído del sillón jugando con un primito”.

La abuela paterna del menor dijo que su hijo estaba buscando la custodia (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / kieferpix

Las acusaciones contra la adolescente no se limitan a los videos grabados por la cuñada sino a la exsuegra, quien también señaló que en otras ocasiones el bebé había sido blanco de violencia. La abuela del pequeño aseguró que, por esa razón, su hijo buscaba tener la custodia.

Citado por el medio 0223, el personal de Niñez y Adolescencia, aseguró que “la Justicia tiene 180 días para analizar la situación del nene. Si bien hay familiares interesados en hacerse cargo de su cuidado, nos parece oportuno con el equipo analizar la factibilidad de todos los miembros (...) antes de informar una postura al Juzgado de Familia N°1 de La Plata”.