Mujer latina rescató a una bebé recién nacida que fue abandonada en un bosque de Florida

Una bebé recién nacida fue rescatada a comienzos de esta semana por una mujer guatemalteca, identificada como Magdalena Gregorio Órdoñez, en el condado Polk de Florida, Estados Unidos.

La bebé fue abandonada en un bosque del centro sur del estado norteamericano. De acuerdo con recopilaciones de Telemundo, la noticia ‘milagrosa’ se dio porque la mujer latina comenzó a sentir frío, así que tomó la decisión de prender una fogata a las afueras de su patio.

Luego de esto, la guatemalteca comenzó a escuchar sonidos, parecidos a los del maullido de un gato, pero resultó dándose cuenta de que, en realidad, era la recién nacida llorando.

De acuerdo con las declaraciones de Magdalena Gregorio Órdoñez, ella se dejó guiar por los sonidos de supervivencia que hizo la bebé. Al momento de llegar hasta el punto donde fue abandonada la menor, entre la naturaleza, la mujer relató que tenía cobijas y otros elementos.

Un bebé, de días de nacido, necesita estar abrigado. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

Asimismo, Gregorio no pudo guardar sus sentimientos y señaló que comenzó a llorar, “¿cómo una mujer puede tirar a su bebé en el monte?”, cuestionó.

“Hay gente que no tiene familia, hay mujeres a quienes no les nace su bebé, hay hombres que quieren un bebé; entonces, si la mujer se encuentra embarazada, es mejor que busque a quién darle esa oportunidad de criarlo, más no botarlo”, añadió la latina.

Los informes detallaron que la bebé tuvo un peso de seis libras y, luego de ser hallada, la llevaron rápidamente a un centro médico donde, por suerte, se dictaminó que su estado es saludable.

Debido al negligente acto, las autoridades dieron a conocer que la persona que abandonó a la recién nacida en el bosque puede estar enfrentando cargos de negligencia infantil. Por lo tanto, buscan información para dar con su paradero.

Hay que señalar que este tipo de sucesos pasan a lo largo y extenso del mundo, razón por la que los defensores de la vida y, en especial, de los niños hacen un llamado a la adopción o búsqueda de otras alternativas, antes de poner en peligro la integridad de los más pequeños.

La bebé recién nacida fue hallada con signos estables. Getty Images. - Foto: Getty Images

Ley para proteger a los recién nacidos con defectos congénitos específicos entró en vigor el 1 de enero

El 1 de enero entró en vigencia una nueva ley de exámenes de salud para recién nacidos.

Según el socio de noticias de Jacksonville de Local 10, WJXT, los hospitales de Florida y las instalaciones de maternidad deben evaluar a los recién nacidos para detectar citomegalovirus congénito, también conocido como CMV, según una nueva ley de Florida. Deben someterse a la prueba si el bebé no pasa una prueba de audición.

Cabe resaltar que el CMV es la causa infecciosa más común de defectos de nacimiento en los Estados Unidos. Aproximadamente 1 de cada 200 bebés nace con CMV congénito, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

El CMV es la causa infecciosa más común de defectos de nacimiento en los Estados Unidos. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

El CMV puede causar efectos a largo plazo en la salud de los bebés, como pérdida de la audición, pérdida de la visión, discapacidad intelectual, falta de coordinación y convulsiones.

Según el proyecto de ley estatal 292, todos los recién nacidos deben someterse a una prueba de CMV antes de que tengan 21 días de edad o antes de que sean dados de alta del hospital o del centro estatal de maternidad si no pasan una prueba de audición. El objetivo de las pruebas tempranas es prevenir problemas de salud a largo plazo.

Este nuevo proyecto de ley también se aplica a los partos en el hogar y los centros de maternidad.

Un médico de atención primaria debe derivar a un niño si cumple con las pautas. Además, todas las pruebas de detección deben informarse al Departamento de Salud dentro de una semana.