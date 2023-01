Florida: hombre acusado de dispararle a otro hombre después de un encuentro sexual

La policía arrestó a un hombre de 30 años este martes, acusándolo de dispararle a otro hombre varias veces después de un desafortunado encuentro sexual, en octubre en Florida City.

Errol Martin ahora enfrenta un cargo de intento de asesinato.

Según un informe de la policía de Florida City, la víctima dijo a los agentes que conoció a Martin, que andaba en bicicleta, mientras conducía por Florida City durante la mañana del 2 de octubre y Martin accedió a tener sexo oral con él.

La policía dijo que la víctima siguió a Martin hasta la parada de autobús en Northwest 12th Street y Redland Road y luego condujo hasta un lugar no revelado para realizar el acto sexual.

La víctima salió corriendo de la parada de autobús y se escondió en un área de arbustos cercana, donde colapsó y luego fue localizado. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Posteriormente, Martin “comenzó a actuar de forma extraña con la víctima y hacer que él se sintiera incómodo”, dice el informe. Luego, el hombre “condujo a Martin de regreso a donde estaba su bicicleta en la parada de autobús”.

La policía dijo que la víctima le envió dinero a Martin a través de Cash App mientras “hablaban de que el acto sexual no ocurrió”. Luego, Martin “le pidió a la víctima más dinero, pero la víctima no tenía más dinero para dar”, escribió la policía.

Según los informes oficiales, Martin luego sacó un arma de su cintura y disparó al hombre varias veces.

Los oficiales afirman que la víctima salió corriendo de la parada de autobús y se escondió en un área de arbustos cercana, donde colapsó y luego fue localizado.

Martin luego sacó un arma de su cintura y disparó al hombre varias veces. - Foto: Getty Images/EyeEm

La víctima pudo proporcionar a los detectives la cuenta de Cash App y una descripción del tirador. La policía dijo que la cuenta pertenecía a la hermana de Martin.

Según el informe, una verificación de los registros informáticos de este martes reveló que Martin era un delincuente convicto y estaba en libertad condicional y bajo custodia por cargos no relacionados, lo que llevó a la policía a arrestarlo formalmente.

Un hombre en Michigan asesinó y se comió los testículos de otro que conoció en ‘app’ de citas

En otros hechos similares, el pasado mes de octubre, un hombre de Michigan se declaró culpable de asesinar, desmembrar y comerse las partes del cuerpo de otro hombre que conoció en una aplicación de citas.

Mark David Latunski, de 53 años, del condado de Shiawassee, Michigan, admitió en la Corte que mató al peluquero de 25 años Kevin Bacon después de atraer al estudiante de la Universidad de Michigan-Flint a su casa en diciembre de 2019, según el medio local Mlive.com.

Latunski se declaró culpable de los cargos de mutilación de un cuerpo y homicidio abierto, que abarca el homicidio en primer y segundo grado.

Reconoció haber llevado partes de su cadáver a la cocina, donde se las comió, después de conocer al joven en la famosa app de citas Grindr, - Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, Latunski reconoció haber apuñalado a Bacon en la espalda y haber llevado partes de su cadáver a la cocina, donde se las comió, después de conocer al joven en la famosa app de citas Grindr, que es una aplicación de conexión para hombres homosexuales, bisexuales y transgénero. Según los informes, también admitió ante la Policía que cortó los testículos de Bacon y los consumió.

Según los informes, la Policía encontró el cadáver de Bacon colgando del techo del sótano de Latunski en 2019, sin partes de él, con la garganta cortada y una cuerda atada alrededor de los tobillos.

“Kevin era un buen chico y no se merecía lo que le pasó”, dijo el padre de Bacon, Karl, según la WNEM local. Además, confesó que aún no ha podido procesar todo, pero que se siente aliviado de que su familia no tenga que revivir el asesinato de su hijo en la Corte.

Por el momento, Latunski fue declarado culpable de asesinato u homicidio involuntario en primer o segundo grado. Se enfrentará a una posible cadena perpetua en Michigan, que en 1847 se convirtió en el primer gobierno del mundo de habla inglesa en prohibir la pena capital.