Despidos en Google: abogado descubre que fue despedido en un correo, de madrugada, mientras alimentaba a su bebé recién nacida

Nicholas Dufau es un abogado de Los Ángeles que había sido empleado por Google hace cerca de seis meses como asesor de producto asociado. Justo a esa altura de su vida laboral en esta compañía, pidió una licencia de paternidad tras el nacimiento de su hija, en la madrugada del pasado 17 de enero.

La buena nueva fue compartida por este profesional a través del canal Slack interno de Google, donde publicó una foto suya con su pequeña en el regazo, lo que despertó mensajes de felicitación por parte de docenas de colegas.

“El martes pasado por la mañana, a las 2 am, me convertí en padre”, escribió Dufau en una publicación en la red LinkedIn al día siguiente de la llegada de su hija al mundo y se volvió viral.

Nicholas Dufau - Foto: Foto de LinkedIn

“Mis compañeros de equipo de Google me colmaron de emojis de corazones y confeti virtual, deseándome lo mejor en mi licencia de paternidad”, contó el profesional.

Pero, en menos de 72 horas, el sentimiento de felicidad por convertirse en padre cambió a la desolación ante la incertidumbre de su futuro laboral pues justo cuando estaba alimentando a su bebé recién nacida, en una de esas jornadas agotadoras que viven los padres de familia, descubrió que el gigante tecnológico lo estaba despidiendo a través de un correo electrónico, que recibió en una hora inusual: a las 2 de la madrugada.

El escueto mensaje por parte de su empleador no solo le advertía que ya no tenía acceso a su correo electrónico laboral, sino que efectivamente había sido despedido.

Así, este abogado se convertía en uno de los 12.000 empleados despedidos por Google la semana pasada.

“El viernes por la mañana, a las 2:00 a.m., mientras alimentaba a mi bebé, recibí una notificación de que había perdido el acceso a mis cuentas corporativas de Google. Me habían despedido por correo electrónico automatizado”, narró el abogado en LinkedIn.

Agregó que se esta manera llegaba “al final” de su periodo de seis meses en Google, “donde trabajé en un equipo repleto de personas inteligentes, motivadas y amables que me dieron la bienvenida a su familia de Google. Me aseguraron que la empresa atesoraba a sus empleados y me animaron a aprovechar al máximo mi permiso parental para apreciar este precioso tiempo con mi familia. Nunca había estado tan agradecido de encontrarme en un equipo que me valoraba como persona”.

Al final de su mensaje aseguró: “Cada despido duele. Sin embargo, el momento de esta experiencia no solo me hizo sentir sumamente prescindible, sino que me hizo sentir ingenuo. Afortunadamente, muchos de mis antiguos colegas se han comunicado con mis más cálidos deseos y condolencias, todo mientras continúan navegando por lo que estoy seguro son tiempos tumultuosos en Google”.

Dufau agradeció a su “santa esposa” y su “milagrosa hija” por estar a su lado para levantarle el ánimo y consolarlo. “Me han demostrado que, independientemente de las dificultades que pueda estar enfrentando, todavía tengo mucho más por lo que estar agradecido”, comentó.

Despidos masivos

Es que, según se conoció hace unos días Alphabet, la matriz de Google, suprimió alrededor de 12 mil puestos de trabajo en todo el mundo, cifra próxima al 6 por ciento de la plantilla, para abordar el debilitamiento de las condiciones económicas, según confirmó el consejero delegado de la compañía y de su matriz, Sundar Pichai.

Nicholas Defau contó la forma abrupta en que fue despedido de Google a través de una publicación en Linkedin que se hizo viral. - Foto: Foto de LinkedIn

De este modo, el gigante de Mountain View, Estados Unidos, se sumó a la ola de despidos masivos en el sector tecnológico estadounidense ante las peores condiciones de la economía y el aumento de los costos, después del anuncio esta semana de Microsoft del recorte de unos 10 mil empleos y de que Amazon comenzara a comunicar la salida de unos 18 mil trabajadores.

“Hemos decidido reducir nuestra plantilla en aproximadamente 12 mil puestos”, comunicó Pichai, afirmando que la empresa ya ha contactado por correo electrónico con los empleados afectados en Estados Unidos, mientras que, en otros países, “este proceso llevará más tiempo debido a las leyes y prácticas locales”.

El ejecutivo explicó que en los últimos dos años la multinacional había acometido una política de contrataciones “para igualar y alimentar” el crecimiento espectacular experimentado en ese periodo. “Contratamos para una realidad económica diferente a la que enfrentamos hoy”, reconoció Pichai.