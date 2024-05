Irán tomó decisión sobre el reemplazo de Raisi y dio apertura a proceso electoral

En esta fotografía proporcionada por la agencia de noticias Fars, los dolientes intentan tocar los ataúdes del presidente iraní, Ebrahim Raisi, arriba, el ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amirabdollahian, izquierda, y el jefe de los guardaespaldas de Raisi, el general Mehdi Mousavi, que murieron en un accidente de helicóptero el domingo en una región montañosa del noroeste del país, durante una ceremonia fúnebre en la ciudad de Tabriz, Irán, el martes 21 de mayo de 2024. (Ata Dadashi, Fars News Agency via AP) | Foto: AP

Investigación sobre accidente de helicóptero de Raisi concluye que “no hay ningún indicio sospechoso”

El Comité Supremo encargado de la investigación ha señalado que no hay marcas ni restos de proyectiles en el aparato accidentado, que se incendió tras chocar contra el suelo, si bien realizará más indagaciones al respecto, según ha recogido la agencia de noticias estatal IRNA.