Israel en “alerta máxima” por el aniversario de la masacre de Hamás del 7 de octubre. “Cambiamos el curso de la guerra”, Netanyahu

Israel anunció este sábado que está en alerta máxima antes del aniversario del ataque de Hamás del 7 de octubre, que desató la guerra en Gaza, y afirmó que “prepara una respuesta” a la agresión lanzada el martes por Irán contra su territorio. “Esta semana conmemoraremos el aniversario de la guerra y del 7 de octubre. Estamos preparados con mayores fuerzas en previsión de este día”, afirmó el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari. El presidente israelí, Isaac Herzog, recordó que aún no se habían cerrado “completamente” las heridas del sangriento y sorpresivo ataque del movimiento islamista palestino, que gobierna Gaza, en el sur de Israel.

Sin noticias de Safieddine