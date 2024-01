Japón intenta alcanzar la Luna con su módulo Moon Sniper

Con su misión Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), Japón quiere ser la quinta nación en lograr un alunizaje exitoso después de Estados Unidos, la Unión Soviética, China e India.

SORA-Q, la sonda exploradora de la misión, es un poco más grande que una pelota de tenis y pesa 250 gramos y fue desarrollada por la agencia espacial japonesa y la empresa de juguetes Takara Tomy. (Photo by Handout / various sources / AFP) | Foto: AFP

El origen de la Luna