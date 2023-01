Kate Winslet y sus palabras de aliento a niña reportera que hacía su primera entrevista, se hizo viral

“Um, es mi primera vez”, señaló la niña quien no se esperaba las espontáneas palabras de apoyo que Kate Winslet le dio.

Kate Winslet es una actriz británica reconocida en el mundo del cine por haber interpretado a Rose en la famosa película ganadora de 11 premios Óscar Titanic. Winslet se hizo viral en redes sociales luego de que tuviera un detalle de solidaridad con una niña reportera que la estaba entrevistando.

Winslet de 47 años apareció este domingo en una entrevista para el canal alemán ZDF, lo curioso es que fue una niña la encargada de realizarla. La idea era dialogar sobre su participación en la exitosa película “Avatar: The Way of Water”.

Martha es el nombre de la pequeña reportera quien desde un principio fue sincera con la ganadora del premio Óscar.

“Um, es mi primera vez”, señaló la niña quien no se esperaba las espontáneas palabras de apoyo que Kate Winslet le daría a continuación.

“¿Es la primera vez que lo haces? Vale, bueno, ¿adivinen qué? Cuando hagamos esta entrevista, será la entrevista más increíble que hayamos hecho. ¿Y sabes por qué? Porque hemos decidido que así será”, sentenció Winslet ante las cámaras.

Además, la estrella del cine le dio toda la tranquilidad a Martha para que le hiciera las preguntas que consideraba, ya que ella tenía toda la intención de resolver cada uno de sus interrogantes.

“Hemos decidido en este momento, tú y yo, que esta va a ser una entrevista realmente fantástica (...) Puedes preguntarme lo que quieras, y no tienes que tener miedo, Todo va a ser increíble. Está bien, tienes esto”, expresó la intérprete de Rose.

El video el curioso hecho ya cuenta con millones de reproducciones en redes sociales así como miles de mensajes de admiración por el detalle que tuvo la actriz con la joven reportera.

Kate Winslet y su tierna reacción ante una 'periodista' infantil: "Nos va a salir la mejor entrevista de la historia" pic.twitter.com/4vsnvKSvbp — EL MUNDO (@elmundoes) January 10, 2023

Avatar, imparable en la taquilla de todo el mundo: ¿Cuál es el secreto de su éxito?

La más reciente película de James Cameron, Avatar: The Way of Water, que se estrenó el pasado 16 de diciembre en todo el mundo, se mantiene a la cabeza de la taquilla de Estados Unidos, pues logró más de 86 millones de dólares recaudados durante el tercer fin de semana en pantalla.

La secuela de la película de 2009 ha superado con creces la barrera de los mil millones de dólares en recaudación a nivel global en poco más de dos semanas en cartelera. Con más de 1.400 millones de dólares ya se ha desmarcado de Black Panther: Wakanda Forever y está cerca de superar la recaudación total del gran éxito de 2022 en los cines: Top Gun: Maverick.

El esperado filme de James Cameron, del que el propio director anunció hace pocos días una tercera parte, cuenta con más de 400 millones de dólares acumulados en taquilla, solo en Estados Unidos, y a nivel global ha logrado recaudar más de 1.401 millones de dólares, colocándose como el segundo filme más taquillero de 2022.

Hasta ahora, tan solo ha sido superada por Top Gun: Maverick, una historia que supuso el regreso triunfal de Tom Cruise, que alcanzó los 1.488 millones de dólares a nivel internacional durante su permanencia en las salas de cine. De mantenerse esta bonanza en el número de espectadores, el filme de Cruise podría perder el título como el filme más taquillero de 2022.

Avatar: The Way of Water tiene además el logro de haberse convertido en la segunda parte de la película más taquillera de la historia, que alcanzó los 2.922 millones de dólares a nivel mundial. Y sus fanáticos tuvieron que esperar 13 largos años para ver este sueño cumplido.

Otra de las hazañas de esta producción es que ha sido la película más cara de la historia, con un presupuesto que oscila entre los 350 millones y los 400 millones de dólares, según publicó hace unos días el medio especializado The Hollywood Reporter.

“Es jodidamente cara”, aseguró el director Cameron en una entrevista con GQ en la que él mismo dice haberles advertido a Disney y 20th Century Studios que hacer esta película de alta tecnología no era muy buen negocio.

Según lo dicho por Cameron, Avatar: The Way of Water tendría que ser la tercera o cuarta película más taquillera para empezar a ser rentable y cubrir los gastos de producción. Algo que solo sería posible si superaba los dos mil millones de dólares de recaudación.

Ahora, sin embargo, ha reculado y ha corregido sus cálculos, admitiendo haber sido impreciso con aquellas cifras y aclarando que, de hecho, la película está muy cerca de empezar a ser rentable. Poco más de dos semanas después de su estreno.

Otras taquilleras

Luego de esta creación de James Cameron, la película más taquillera fue Puss In Boots: The Last Wish, que recaudó más de 22,5 millones de dólares en taquilla nacional, mientras que Black Panther: Wakanda Forever continúa su camino en salas con 6,5 millones de dólares con el tercer puesto.

Después de estas películas se ubica la exitosa biografía Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody, con 4,8 millones de dólares, y Babylon, de Damien Chazelle, con más de 3,4 millones de dólares.

Además, en la lista de películas taquilleras en toda la historia se ubican:

1. Avatar (2009): 2,922,917,914.

2. Vengadores: Endgame (2019): 2,797,501,328.

3. Titanic (1997): 2,201,647,264.

4. Star Wars: Episode VII - The Force Awakens (2015): 2,069,521,700.

5. Vengadores: Infinity War (2018): 2,048,359,754

6. Spider-Man: No Way Home (2021): 1,916,306,995

7. Jurassic World (2015): 1,671,537,444

8. El Rey León (2019): 1,663,075,401

9. Los Vengadores (2012): 1,518,815,515

10. Furious 7 (2015): 1,515,341,399