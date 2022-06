Keiko Fujimori anuncia que se separa de su actual esposo, Mark Vito Villanella

Keiko Fujimori, quien fuera excandidata presidencial, anunció por medio de sus redes sociales que la relación que llevaba con su esposo Mark Vito Villanella llegó a su fin. Según la publicación que dio a conocer, el divorcio se está haciendo en los mejores términos e incluso le agradece el haber estado junto a ella en los momentos más duros de su carrera política.

“Después de una amplia reflexión, les comunicamos que Mark y yo hemos decidido terminar nuestro matrimonio. Lo estamos haciendo en los mejores términos y reafirmando nuestro compromiso de seguir educando y sosteniendo con mucho amor a nuestras hijas. Por ellas vamos a guardar estricta reserva sobre este tema y no haremos ningún comentario adicional. Hoy reitero mi agradecimiento a Mark por haber luchado a mi lado en medio de las circunstancias más difíciles y haber sufrido una terrible persecución solo por ser mi esposo”, escribió en dos mensajes de Twitter Fujimori. El matrimonio entre Keiko y Mark inició en 2004 y tras 18 años llegó a su fin. Fruto de este matrimonio nacieron sus hijas Kyara Villanella Kaori Marcela Villanella.

Esta declaración de su vida privada, se da luego de su última salida política a la opinión pública, donde pidió un adelanto electoral, pues, según considera, tras un año de mandato del presidente, Pedro Castillo, no se han logrado resultados y el Gobierno vive rodeado de “problemas”. “Ha pasado un año de las elecciones y, seamos sinceros, no hay resultados. Al contrario. No les digo ni de los problemas de este Gobierno, porque ustedes ya los ven a diario”, ha apuntado Fujimori, según recoge el diario peruano La República.

La líder opositora reconoció su preferencia por impulsar una moción de censura contra el mandatario, pero apuntó que ante la falta de apoyos entre las fuerzas políticas, se debe buscar ahora que el Congreso evalúe un adelanto de las elecciones generales. “He escuchado hablar acerca de la vacancia, pero no hay los votos (...) Yo creo que tiene que haber un sacrificio también de parte de ellos (del Congreso) y dar a la población una nueva esperanza para que elija a nuevas autoridades”, dijo en la misma línea Miguel Vivanco, excongresista de Fuerza Popular.

El presidente Castillo ya ha sido sometido a dos mociones de censura, saliendo vencedor de ambas. Esta semana, un sector de la oposición ha iniciado una recogida de firmas para presentar una moción de censura contra el primer ministro, Aníbal Torres, que, en caso de prosperar, podría suponer la disolución del Parlamento. Varios diputados ya se han mostrado en otras ocasiones contrarias a este mecanismo, pues permitiría a Pedro Castillo hacer uso de la denominada ‘bala de plata’ para disolver la Cámara ante lo que sería una nueva crisis del Gobierno peruano bajo el actual mandato presidencial.

La solicitud deberá conseguir 33 firmas para ser presentada ante el Parlamento, mientras que en la Cámara se deberán alcanzar los 66 ‘síes’ para apear a Torres de la Jefatura de Gobierno. La declaración del estado de emergencia ya motivó la presentación de una moción de interpelación al primer ministro que, sin embargo, fue rechazada.

El rechazo popular a la gestión de Castillo ha ido en aumento desde que tomó las riendas de la Presidencia en julio de 2021, hasta el punto de que las últimas encuestas apuntan que un 71,4 por ciento de la población se muestra contraria al mandatario.

Con información de Europa Press