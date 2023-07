La aterradora predicción en la que coinciden Nostradamus y Baba Vanga sobre una catástrofe en la Tierra

La profecía en la que coinciden los tres clarividentes

A pesar de que son de años totalmente distintos, estos tres videntes han puesto a temblar al mundo debido a que todos coinciden en una profecía que no estaría lejos de cumplirse y que afectaría a la costa estadounidense.

Nostradamus, Baba Vanga y Eno Alaric aseguran que en Estados Unidos se va a registrar un fuerte terremoto que arrasará con todo a su paso y dejaría muchas muertes. Sin embargo, hay un punto en el que no coinciden: la fecha en la que ocurrirá supuestamente el desastre natural.

Hasta el momento, esta es la única de las predicciones en las que coinciden los tres famosos clarividentes, por lo que los creyentes de las profecías han encendido las alarmas y señalan la importancia de estar preparados para cuando esto ocurra. No obstante, también hay otras personas que recuerdan que este tipo de predicciones -por lo general- no se cumplen, por lo que indican que no hay que preocuparse al respecto.