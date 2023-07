Impactante video: Ovni apareció durante un reportaje en un noticiero y sorprendió a los presentadores

En medio de una coyuntura en la que se habla mucho de objetos voladores no identificados e incluso los ojos están puestos en las declaraciones de exmiembros de inteligencia estadounidense, que aseguran la existencia de seres no biológicos, otro hecho ha llamado la atención en las últimas horas.

Al parecer, los avistamientos de objetos voladores no identificados es algo relativamente común en Perú, donde en las últimas horas se vio lo que sería una especie de nave espacial en plena grabación de un noticiero de un medio peruano.

Si bien su veracidad no puede ser comprobada, estas grabaciones han llamado la atención de expertos y miembros gubernamentales, quienes algunos de ellos han dudado de la veracidad de las imágenes por su alta probabilidad de manipulación y edición.

Un dato importante es que el video, según expertos, no había podido ser editado, pues fue una salida en vivo por parte de un periodista que se encontraba haciendo un reporte para el Canal Latina en medio de la actividad del volcán Ubinas, que se encuentra ubicado en la región de Arequipa.

Los comentarios no se hicieron esperar, “puede ser el reflejo del sol con el satélite”, “reflejo de la cámara, si hacen Zoom lo notarán”, “es una nube”, “la mente ve lo que quiere ver y ahí no hay ni ovni ni ningún dron ni nada”, “no es primera vez. Si mal no recuerdo en el 2011 o 2012 apareció una luz más fuerte en ese mismo lugar”, dice alguno de los comentarios que acompañan la publicación.