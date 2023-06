Estados Unidos habría estado recogiendo ovnis intactos por años, afirma exmiembro de su Fuerza Aérea. ¿Qué respondió el Gobierno?

David Charles Grusch solo tiene 36 años y dice poseer la verdad sobre uno de los grandes misterios de la humanidad por siglos: la vida en otros planetas y sus manifestaciones en la Tierra.

Grusch fue piloto de la Fuerza Aérea estadounidense, pero también agente de inteligencia de ese país, y asegura que su Gobierno lleva años desarrollando un plan secreto que consiste en recolectar toda suerte de rastros de visitas de extraterrestres al planeta.

Una de las imágenes más impactantes recientemente conocidas sobre el fenómeno ovni es esta dada a conocer por el Departamento de Defensa, que corresponde al registro de una interacción con un objeto aéreo no identificado, obtenida en abril de 2020, por parte de personal de la Armada estadounidense. - Foto: AFP

En entrevista para la cadena de televisión News Nation, el piloto dijo que no solo tenía información al respecto, sino también pruebas, las cuales entregó recientemente al Congreso, como parte de un caso de informantes dentro del sistema de inteligencia que se procesa allí.

Según Grusch, el proyecto ha recolectado naves extraterrestres intactas.

“Están recuperando vehículos técnicos de origen no humano, llámelos naves espaciales si lo desea, vehículos de origen exótico no humano, que han aterrizado o se han estrellado”, aseguró el exagente de inteligencia.

Otra inquietante información de Grusch apuntó a que los hallazgos no son solo de objetos.

El supuesto proyecto secreto ha recogido naves, pero también restos de ellas, cuando han caído accidentalmente en la Tierra, dijo el veterano estadounidense. - Foto: Getty Images

“Bueno, naturalmente, cuando recuperas algo que aterrizó o se estrelló, a veces te encuentras con pilotos muertos y, lo creas o no, por fantástico que suene, es verdad”, explicó, dando a entender que el supuesto plan secreto también ha recogido restos de seres nativos de otros lugares del universo.

“Definitivamente no estamos solos. Los datos apuntan bastante empíricamente que no estamos solos”, recalcó Grusch, quien trabajó para el documento Unidentified Aerial Phenomena, UAP (Fenómenos Aéreos No Identificados), que sintetizó la información sobre objetos voladores no identificados, por un mandato federal de Estados Unidos.

Sin embargo, a pesar de la entrega que dice haber hecho al Congreso, a la entrevista Grusch no llevó ninguna evidencia para apoyar sus afirmaciones.

Al respecto, dijo que nunca ha tenido ante sus ojos las fotos de las supuestas naves extraterrestres recuperadas por el programa confidencial.

Eso sí, aclaró que ha hablado con funcionarios de inteligencia que sí las vieron. Al principio, pensó que eran tonterías, que lo estaban tomando por ingenuo.

La Nasa entregará próximamente los resultados de un estudio sobre ovnis que realiza un grupo de 16 expertos sobre el tema. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Pero, con el tiempo, oficiales de alto rango que conoce empezaron a acercarse a él y a confesarle que hacían parte del supuesto programa sobre los ovnis.

El New York Post quiso verificar lo dicho por Grusch con otras fuentes, entre ellas un vocero del Departamento de Defensa, quien le dijo que UAP, convertido hoy en la All Domain Anomaly Resolution Office, AARO (oficina de resolución de anomalías de todos los dominios), no ha hallado ninguna evidencia que pudiera sustentar la existencia de un programa de ese tipo en el pasado o actualmente.

Así mismo, el portavoz le dijo al ‘New York Post’ que ha establecido mecanismos con el fin de que “las personas presenten información para ayudar a AARO en su revisión histórica ordenada por el Congreso”.

Por lo demás, de los 800 avistamientos informados al Departamento de Defensa en los últimos 27 años, solo del 2 al 5 % presentaban la posibilidad de ser “realmente extraños”.