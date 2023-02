Atención | Un ovni detuvo las operaciones de importante aeropuerto en Rusia; se desplegaron aviones de combate

El aeropuerto de Pulkovo, en la ciudad rusa de San Petersburgo, pudo retomar operaciones este martes 28 de febrero tras un breve cierre a causa de un Objeto Volador No Identificado (ovni) según confirmaron las autoridades quienes indicaron que no hay en pie restricciones de vuelo.

“Todas las restricciones fueron retiradas a las 12 del medio día (hora de San Petersburgo)”, indicaron fuentes de la industria de aviación rusa a la agencia de noticias Interfax, menos de una hora después de que la Alcaldía de la ciudad anunciara el cierre temporal de las instalaciones.

El Ovni mantuvo en vilo las operaciones de la terminal aérea de San Petersburgo por varias horas (imagen de referencia) - Foto: Getty Images / gremlin

Las autoridades señalaron que no habría aterrizajes o despegues desde el aeropuerto durante un tiempo indeterminado y anunciaron retrasos de hasta doce horas. “El aeropuerto y sus servicios operan con normalidad”, agregaron.

Tras ello, los servicios de emergencia rusos señalaron en su cuenta en Telegram que dos aviones de combate habían sido desplegados en la zona tras ser localizado un Ovni que “tiene la apariencia de un dron de gran tamaño”.

El ejército de Rusia tuvo que desplegar aviones de combate ante la situación (imagen de referencia) - Foto: Getty Images / KTSDesign/SCIENCEPHOTOLIBRARY

La decisión inicial supuso el cierre del espacio aéreo en un radio de 200 kilómetros en torno al aeropuerto de Pulkovo, lo que provocó que varios vuelos que se dirigían a la ciudad fueran desviados al de Vnukovo, situado en la capital, Moscú, tal y como informó la agencia rusa de noticias TASS.

Esto es lo que se sabe de los misteriosos ovnis derribados en Estados Unidos

En medio de una crisis de objetos voladores identificados y no identificados, el mundo tal vez esté cerca de cumplir la fantasía descrita por Steven Spielberg en su película E. T., de 1982. Desde que Estados Unidos derribó un globo espía proveniente de China, los objetos voladores no han parado de aparecer.

Un piloto U-2 de la Fuerza Aérea de EE. UU. mira hacia abajo al presunto globo de vigilancia chino mientras se cierne sobre el centro de los Estados Unidos continentales el 3 de febrero de 2023 antes de ser derribado por la Fuerza Aérea frente a la costa de Carolina del Sur, en esta foto publicada. por la Fuerza Aérea de EE. UU. - Foto: US Air Force via Reuters

El segundo se vio en el territorio aéreo de Alaska y parecía provenir desde el cielo de Canadá. Aunque también fue derribado, la sorpresa vino cuando se descubrió que no se trataba de otro globo espía, sino de un objeto volador no identificado (Ovni). A este le siguió un tercer objeto volador, también sin identificar (otro ovni), interceptado en Yukón, al extremo norte de Canadá.

Por último, el domingo pasado el Departamento de Defensa de Estados Unidos detectó un cuarto elemento volador sobre el lago Hurón en la frontera con Canadá. Las autoridades describieron al objeto como un cilindro mecánico que volaba a gran altura cerca de “sitios sensibles de Estados Unidos”.

El Pentágono, en Washington D.C (Estados Unidos), desde donde se analizan posibles fenómenos ovni - Foto: Getty Images

Después de derribado, el aparato fue sometido a un estudio que arrojó que, al igual que los dos anteriores, se trataba de un ovni. De acuerdo con el informe, no iba tripulado ni representaba una amenaza militar. No obstante, no se sabe, o no se ha revelado al público, de dónde provenía este objeto o cuál era su tamaño.

Incluso en Colombia se han detectado estos ovnis. Sobre la ciudad de Cali, Valle del Cauca, una mujer grabó un video el miércoles 15 de febrero en el que exclamaba: “Ay, Dios, ¿qué está sucediendo?”, y mostraba cómo un pequeño disco blanco sobrevolaba la zona de la avenida Cañasgordas.

Pero la cosa no para ahí. El mismo día se reveló que Moldavia y Rumania también habrían detectado un par de artefactos de estas características sobre su territorio.

Inmediatamente, los países se alertaron y Moldavia cerró de emergencia su espacio aéreo. A pesar de que más tarde se confirmó que los objetos no tenían identificación ni se les podía rastrear la procedencia, ambos países se pusieron en alerta máxima debido a la cercanía con Rusia y las amenazas de este país sobre su territorio.

¿Será normal que en menos de una semana se hayan avistado tantos?