La contundente razón por la que Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho, no lo visitará en Tailandia

Las autoridades están en una tarea contra el tiempo para que no se les ‘escape’ ningún detalle que pueda servir como evidencia y esclarecer lo ocurrido antes del 3 de agosto, cuando se encontraron los primeros restos. Según un integrante del equipo de búsqueda, hasta el momento algunas partes no han podido hallarse.

Rodolfo Sánchez no viajará, ahora, a Tailandia

El caso no solo ha despertado atención médica por la forma en que a Arrieta le fue arrebatada su vida, sino también por quien se atribuyó la autoría: el hijo del reconocido actor, Rodolfo Sancho, quien se ha mantenido ‘al margen’ de pronunciamientos. Sin embargo, hace unos días la familia española rompió su silencio.

“Sentimos mucho el fallecimiento de Edwin y acompañamos en el sentimiento a su familia (...). Agradecemos el interés de la prensa, pero no podemos hacer declaraciones en este momento para no inmiscuirnos en la investigación y para respetar el momento tan doloroso que estamos viviendo ambas familias”, dijeron en un comunicado.

Medios europeos informaron sobre la supuesta razón por la cual Rodolfo Sancho aún no ha viajado a Tailandia para visitar a su hijo y seguir de cerca el caso. El vocero de los españoles, Ramón Chippirrás, estuvo en ‘Espejo público’ de Antena 3 y entregó más detalles del panorama que mantiene en vilo tanto a España como Colombia.

“Han querido tranquilizarle”

“Daniel ha hablado con su padre y ha hablado con su madre”, dijo antes de hacer hincapié en que el actor “todavía no ha podido ir a verle”, aunque el propio Daniel sí sabría “cuándo podrá ir”. Pese a no haberse gestado un encuentro cara a cara, se habrían desarrollado conversaciones telefónicas.

Por su lado, El Español recogió del despacho jurídico que el viaje mencionado “en estos momentos no se va a producir”. No hay certeza de cuándo se desarrolle esa visita, pues los allegados del autor confeso “saben que (...) en esta semana no es posible verle. Por una cuestión de seguridad es mejor quedarse” en territorio europeo.