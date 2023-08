Laura, pareja de Daniel Sancho, tomó importante decisión tras el asesinato de Edwin Arrieta

El vínculo entre Edwin Arrieta y Daniel Sancho sigue siendo objeto de especulación y confusión. Aunque ambos parecían tener una relación, aún no está claro si eran simplemente socios o si había un trasfondo sentimental más profundo. A pesar de que Sancho se ha declarado culpable por el crimen, sus palabras arrojan más interrogantes que respuestas, especialmente cuando se trata de definir la naturaleza de su relación con la víctima.

Cabe resaltar que el mismo Daniel Sancho fue entrevistado en En el programa del verano y aseguró que ella tenía todo el derecho de seguir con su vida. “No me va a esperar, ni debe. Que sea feliz y siga con su vida. Esto no es la antigua Roma y no estoy conquistando la Galia. Llevábamos cinco años juntos”.