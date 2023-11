La COP28 debe comprometerse con la “eliminación” de las energías fósiles, dice el jefe de la ONU

“Triplicar las energías renovables”

"Debemos triplicar las renovables a nivel mundial" y no solo depender de los compromisos voluntarios de algunos Estados, sostiene Guterres. (Photo by Andrea RENAULT / AFP) | Foto: AFP

Con las temperaturas encaminadas a aumentar entre 2,5°C y 2,9°C este siglo si no se hace nada, el jefe de la ONU, que no cesa de advertir de la “catástrofe total” que se avecina, no quiere abandonar el objetivo del 1,5°C, confiado en que las tecnologías, en particular las energías renovables, ayuden a conseguirlo.