La derecha está arrasando en Europa: ¿Qué podría significar?

La Haya, Países Bajos | AFP | jueves 23/11/2023 - 05:25 UTC-5 | 714 palabras por Julie CAPELLE La amplia victoria electoral de la extrema derecha en las elecciones de los Países Bajos sorprendió en Europa, pero el líder islamófobo Geert Wilders tendrá muchas dificultades para poder formar un gobierno. (Photo by Remko de Waal / ANP / AFP) / Netherlands OUT - Belgium OUT | Foto: AFP