La ONU pide a los países que aceleren una acción climática “transparente” ante los actuales “pasos de bebé”

La urgencia a hacer más

No obstante, aseguró que “si la transición no es justa, no se hará ninguna transición” . Eso, en su opinión, significa justicia entre los países; compartir beneficios en toda la sociedad; garantizar que todos en su diversidad --mujeres, jóvenes, indígenas-- tengan las mismas oportunidades para beneficiarse de estas transiciones.