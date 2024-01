La otra cara de Davos: pedir sexo señalando al techo en una de las cumbres más importante del año. El negocio está en auge

| Foto: Anadolu via Getty Images

Los automóviles llegan a la ciudad antes del Foro Económico Mundial (FEM), también conocido como Cumbre de Davos en Davos, Suiza, el 14 de enero de 2024. | Foto: Anadolu via Getty Images

El diario inglés se refirió en su publicación a un hotel en particular, el Belvedere, un lugar de lujo donde se hospedan banqueros, directores ejecutivos, inversores (los llamados “amos del universo”). Es un mundo paralelo a los lugares donde se reúnen los más poderosos.

Según reveló la escort al Mail, el cliente ‘habitual’ la contactó para que se reunieran en el marco del foro de Davos, sin embargo, ella no se encontraba en Suiza sino en Alemania, entonces, él decidió pagarle los tiquetes hacia Zurich y un vehículo privado para transportarla dentro del país europeo.

“Le gusta tener una conversación inteligente”, dijo la mujer, quien aseguró que no se trata solo de sexo pese a pasar una noche agradable con champaña y comiendo deliciosos platos. “También ayuda a alguien a descansar y relajarse”, dijo.

“Lo único que diré es que tiene mucho dinero y no quiere problemas en los tribunales... Me metería en un gran problema si compartiera algunos de los secretos que he aprendido a guardar”, aseguró al prestigioso medio inglés.