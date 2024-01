Gustavo Petro publica un video donde anuncia que miles de personas miran en Davos la campaña ‘Colombia país de la belleza’, pero en las imágenes no se observa gente

Las redes sociales no perdonan. Este lunes 15 de enero, el presidente Gustavo Petro divulgó un video donde pretendió justificar la inversión de 4.500 millones de pesos que pagó el Gobierno por el arriendo de una casa en Davos, Suiza, en medio del Foro Económico Mundial, y generó más de una reacción en contra.

A juzgar por lo escrito por Petro, “las miles de personas de todo el mundo que miran la campaña” no se observan en las imágenes.

Por eso, distintos contradictores en las redes sociales le dicen que miente y que se equivoca porque el vehículo se moviliza de forma solitaria por las calles de Davos. Unos preguntan si la cuenta es falsa y no corresponde a la del Jefe de Estado.

“Los que asisten a Davos son banqueros que van presurosos de sus alojamientos a los sitios de reunión a varios grados bajo cero y a menudo bajo la nieve; no creo que paren a hacer turismo en una casa promocional de Colombia así cueste su arriendo $4500 millones. No es una feria turística. Me suena que es un gasto inútil”, dijo.