La ‘peor’ cita en Tinder: mujer compartió su fallido encuentro con un desconocido: “no creo que tengamos química”

Para algunas personas entablar nuevas relaciones, no necesariamente sentimentales, está lleno de ‘tropiezos’ por innumerables factores. Uno de estos es el escaso tiempo para ‘salir de la rutina’ en espacios sociales diferentes al trabajo, universidad o responsabilidades del hogar (el cuidado de los hijos, por ejemplo).

Estos pueden limitarse aún más cuando la mayoría del tiempo se está en un mismo lugar como la casa si el trabajo es remoto. Por esa razón, no son pocos los que apelan a las redes sociales o, más específicamente aplicaciones de citas, para ampliar su círculo, ya sea buscando pareja o simplemente nuevos amigos.

¿La ‘peor’ cita en Tinder‘?

Una mujer británica se quedó ‘sin palabras’, luego de recibir un mensaje del hombre con quien había acordado una cita pues, pese a estar prácticamente convencida de no tener intenciones de salir nuevamente con él, no creyó que le cobraría por lo consumido. Lo ‘inusual’ le resultó por ser blanco del reclamo después.

Además, (aunque no explícitamente) la inglesa sugirió en su publicación el hecho de esperar que el hombre tuviera mínimo esa atención con ella. En la red mencionada se difundió la captura de la conversación viral. Inicialmente ella le agradeció al ‘desconocido’ por salir, pero aclaró que no habría un segundo encuentro porque no hubo “química”.