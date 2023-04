“Dijo que soy demasiado vieja”: mujer de 42 años compartió su cita fallida en Tinder

Las redes sociales se han convertido para innumerables personas en el espacio que rompe cualquier distancia y facilita ampliar el círculo social; incluso, no son pocas las historias de parejas cuyo vínculo se estrechó tras conversaciones por internet. El lugar deja de ser un obstáculo para quienes buscan nuevas amistades o una relación; sin embargo, también es un escenario al que expertos sugieren estar alerta.

Además, pese a las ‘ventajas’ (en cuanto a alcance) que tienen las redes sociales, no siempre los encuentros terminan con el final ‘esperado’. En plataformas como TikTok varios internautas suelen compartir sus experiencias y los puntos a favor o en contra que les ha resultado su uso, generando una ola de reacciones tanto de usuarios identificados como de aquellos al margen de las redes.

Un caso reciente es el de @kate.sumers, quien rompió en llanto tras usar Tinder. La mujer, de 42 años, expuso la reacción del hombre que conoció y cómo ese encuentro avivó en ella el temor de conocer nuevas personas debido a su edad, pues fue un comentario al respecto el centro de la controversia.

“Es el final para mí”

“Fui a la cita de Tinder y él me dijo que yo parecía mayor. Ya tengo miedo de tener citas. 42 (años) es el final para mí. No hay vida después de los 42 para mí”, se lamentó en su clip, en el cual no pudo contener las lágrimas en el interior de un vehículo. Pese a que el video dura unos cuantos segundos, fueron suficientes para despertar más de 130.000 comentarios y casi 35 millones de visualizaciones.

Algunas de las reacciones enfatizaron en la importancia del amor y respeto propio sobre cualquier opinión de terceros, consejos para establecer otras prioridades (más allá de encontrar pareja en internet) y reacciones de quienes se acercan a los 50 años. Otros de los usuarios se sintieron identificados con lo que les ha representado el paso del tiempo.

“Tener pareja o estar saliendo a citas no lo es todo en la vida; al que deja de buscar le llegan las cosas solas”, “Yo viendo esto con 49 pienso ‘qué increíble sería volver a tener 42. Yo aún me siento joven y feliz’”, “Tengo 43 años y sí, tienes razón. Se acabó”, “Si pierdes una batalla, no está perdida la guerra. Fuerza y sigue en tu búsqueda”, “No dejes que te afecte, antes de volver a salir ve frente al espejo y ama lo que vez, nadie más podrá hacerte sentir mal”.

“No le gusté, me botó”

Como ese caso, una mujer venezolana tampoco tuvo el final que esperaba cuando empezó a entablar una relación por internet. A comienzos de marzo se viralizó su historia y la razón por la que se valió de la venta ambulante para sobrevivir fuera de su país: en Ecuador.

La joven conoció a aquella persona en Facebook, pero reveló que al verse en persona las cosas cambiaron ‘abruptamente’, pues él decidió dar un ‘paso al costado’ y romper cualquier vínculo con ella (quien viajó con su pequeña hija). Inicialmente había empacado maletas y partido de su nación, pero se encontró con un destino diferente.

“El muchacho y yo siempre hablábamos y todo (...). Quedamos en un acuerdo de que yo me iba a venir para Ecuador a vivir con él y con mi hija (...). No le gusté. Después que él vio mis fotos y toda la cosa, cuando me ve a mí personalmente me dijo que no era la persona que había visto. No le gusté absolutamente en nada, me botó”.