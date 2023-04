“Ni por toda la plata del mundo”: gana más de 13 millones de pesos, pero se arrepiente de haberse ido a Estados Unidos

La migración hacia Estados Unidos tiene varias aristas para las personas que asumen la valentía de emprender esta travesía. Y aunque quienes logran llegar ya de por sí lograron una de las partes más complicadas, la siguiente “fase” es acoplarse con la mecánica del nuevo país y encontrar un trabajo.

Pues bien, aunque algunas de las personas migran sabiendo que tendrán que dedicarse a oficios varios en un inicio para poder sobrevivir, otras esperan poder desarrollar sus profesiones en el nuevo país. Y como no siempre se logra, la mayoría de los migrantes se convierten en la fuerza de trabajo principal para los trabajos pesados que pocos desean hacer en la nación receptora.

Un hombre argentino que se identificó como Franco Presti, un joven de 23 años que apenas obtuvo su título en medicina en 2022, decidió migrar a Estados Unidos con el objetivo de mejorar su estilo de vida y encontrar un trabajo con mejores posibilidades laborales y de carrera profesional.

Presti busca regresar a Argentina para ejercer su profesión. - Foto: Instagram: @francopresti

Sin embargo, tiempo después se habría dado cuenta que no era lo que él esperaba. “Hay que vivir la experiencia en carne propia y sacar sus propias conclusiones sobre qué es lo mejor para cada uno”, dijo Presti en entrevista con el medio argentino TodoNoticias (TN).

Y agregó: “Estando afuera pude entender lo maravilloso que es la Argentina y muchas veces uno no se da cuenta”, indicando que su experiencia en Estados Unidos había hecho que ahora valorara más su país natal, así como los beneficios y oportunidades que tenía en él.

“Yo era la primera persona que se quería ir del país. Toda mi carrera y todo lo que hice fue con el propósito de irme. Pero, la única forma de darte cuenta si esto es para uno o no es yéndote. Pero emigrar tampoco es tan fácil”, indicó en su entrevista, recalcando que su sueño siempre fue el buscar una nueva vida en otra nación.

Presti recalcó que aunque obtuvo dinero en Estados Unidos, extraña su cultura. - Foto: Instagram: @francopresti

Presti recalcó en otra entrevista para el medio argentino La Nación, que durante el tiempo que estuvo en Estados Unidos logró obtener un buen colchón del dinero, trabajando como mesero, lavaplatos o incluso como cocinero. Sin embargo, no sentía que su vida fuera a progresar desde ese punto.

En su trabajo como mesero llegó a ganar hasta 3.000 dólares mensuales, es decir, unos 13.460.250 millones de pesos colombianos aproximadamente. De ese dinero lograba ahorrar hasta 2.000 dólares cada mes, unos 8.973.500 millones de pesos colombianos, pero el argentino se dio cuenta que el dinero no representaba el todo para su vida.

“Dedicar tanto tiempo a la medicina es algo que estando aquí te pesa, y por eso es que actualmente estoy armando las cosas para volver, la vocación. Es verdad que acá se gana más, pero hay que ver realmente qué se puede hacer con esa plata. Con mi trabajo de mozo o lavaplatos ahorro unos 2 mil dólares mensuales, pero con una vida tranquila, ir al trabajo y pasar tiempo en la casa, no mucho más que eso”, indicó para La Nación.

Y agregó: “siempre era lo mismo y con pocas posibilidades de crecer basándonos en eso. Yo sabía que hoy iba a estar lavando platos y dentro de 6 meses igual, sin crecer. Sentía que había frenado toda mi vida por una tranquilidad, pero muy vacía. Yo necesito progresar en cada aspecto de mi vida, es lo que me mueve y estando en una ciudad así lo veía complicado, no imposible, pero sí difícil”.

Presti busca luchar en Argentina para mejorar su estilo de vida. - Foto: Instagram: @francopresti

El joven, que tenía previsto su regreso a Argentina este mes, indicó que su experiencia había sido suficiente para darse cuenta que “no cambia la forma de vida de la Argentina ni por toda la plata del mundo”, según reveló a TN.

“Yo entiendo que el país económicamente no ayuda para nada, día a día es más complicado estar bien económicamente y uno va teniendo menos poder adquisitivo, compra lo que puede y no lo que quiere. Pero hoy por hoy yo elijo luchar contra eso, no bajar los brazos y seguir intentando en nuestras tierras que a pesar de todo lo negativo hay muchas cosas hermosas por rescatar”, insistió para La Nación.