“No le gusté, me botó”: joven viajó por amor y se llevó esta desilusión

Las redes sociales siguen siendo el punto para conectar a millones de personas sin importar cuántos kilómetros hay de distancia. Con el paso de los años han expandido su flexibilidad para tener un alcance más amplio en el cual no solo encontrar noticias sino múltiples categorías como entretenimiento y hasta historias personales.

En TikTok el usuario Kevin Nasevilla compartió la experiencia de una joven venezolana que migró hacia Ecuador para vivir con un hombre a quien había conocido a través de Facebook. El trayecto lo emprendió junto a su hija, menor de edad, pero al llegar al vecino país sus proyectos dieron un giro de 180 grados y tuvo que replantearse cómo sobrevivir en territorio desconocido.

Según contó la mujer, quien en principio pensó que sería su compañero de vida, le había enviado el dinero para costear los pasajes, pero cuando llegó el encuentro en persona él dio por concluido cualquier vínculo. “El muchacho y yo siempre hablábamos y todo (...). Quedamos en un acuerdo de que yo me iba a venir para Ecuador a vivir con él y con mi hija”, aseguró.

Afirmó que quedó “en la calle”

El hombre la recibió en el Terminal, pero su reacción no se la esperaba. “No le gusté. Después que él vio mis fotos y toda la cosa, cuando me ve a mí personalmente me dijo que no era la persona que había visto” en imágenes. “No le gusté absolutamente en nada, me botó”, luego de lo cual aseveró que había quedado en la calle.

La venezolana afirmó que padecía lupus. - Foto: TikTok @kevinnasevilla

La mujer confesó que padecía lupus y que la reacción del ecuatoriano la llevó a caer en un estado de “depresión”, además de presuntamente haber permanecido hospitalizada. Según ella, en el periodo que estuvo en el centro médico otra venezolana le colaboró con el cuidado de la menor.

Luego de lo sucedido, ella decidió también tomar distancia porque “eso no se le hace a ninguna mujer”. En ese momento aseguró haberse arrepentido de salir de su nación, ya que allí, por lo menos, contaba con el apoyo de su familia.

La joven aseguró que también había optado por tomar distancia. - Foto: Getty Images / Jonathan Knowles

En un video posterior, compartido por el mismo tiktoker que tuvo contacto con ella cuando la vio con un paquete de dulces mientras conducía, la joven contó que el ecuatoriano le había vuelto a escribir. Sin embargo, en el mensaje que recibió el individuo le reiteró las razones por las que había decidido distanciarse, además de pedirle que no lo mencionara más.

“Yo no le dije que iba a ser nada suyo. No me gustó, ¿qué quería que hiciera? Estás en la calle porque te da la gana, tranquilamente te puedes ir a tu casa (...). Agarra a tu país y no me molestes más porque lo que haces es hacerme quedar mal (...). Hay gente que me escribe: ‘mire lo que le hiciste’, yo no te hice nada”, se escucha en un audio que reprodujo la propia venezolana.

El vínculo había comenzado por redes sociales. - Foto: Getty Images / Tim Robberts

En las redes sociales, algunos internautas se solidarizaron con ella y hasta expresaron su intención de contactarla para apoyarla con un trabajo. Otros le recomendaron que no se desanimara e intentara regresar a su país y algunos sugirieron que confiara al comenzar una nueva vida en Ecuador.

“¿Cómo contacto a la chica? Necesito a alguien que me ayude en la casa, ella podría vivir allí sin problemas”, “Ayúdala para que regrese a Venezuela, ella y la nena pueden correr peligro”, “Ese hombre no se merece una mujer como tú. Sigue luchando por tu hija, allá arriba hay un Dios que para abajo ve”, “Por algún propósito usted llegó hasta allá, aproveche el apoyo que le están brindando”.