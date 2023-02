Una pareja mexicana se volvió a casar luego de pasar 43 años divorciados

Una situación que no se espera, pero que el 14 de febrero de este 2023 se dio como ejemplo de esperanza es que, una pareja que ya se había divorciado, vuelva a enamorarse y a dedicarse amor eterno frente a la Iglesia y sus seres queridos.

Pues bien, esta es la historia que se ha venido dando a conocer en la región. Sus protagonistas son Jazmín Olguín y José Manuel Tovar, y según medios locales, esta pareja llevaba ya 43 años de separados y con 3 hijas desde su primera unión.

La pareja fue unida de nuevo por sus hijas. - Foto: Getty Images

Al parecer, los “cupidos” en esta historia habrían sido sus hijas, quienes no habrían permitido que estuvieran mucho tiempo separados, e incluso, ellas habrían insistido para que Olguín y Tovar volviera a estar juntos a pesar de las diferencias o percances que pudieran presentarse.

“Nuestras hijas nos dijeron: ‘Jamás vamos a encontrar un papá tan bueno como tú y tampoco una mamá tan buena’. Platicamos y decidimos reiniciar nuestra relación y ahora que estamos jubilados, ella me pidió que nos casáramos”, indicó Tovar para el medio local Milenio.

Y además, se agregó que esta pareja duró totalmente separada 26 años, y luego de ese tiempo habrían intentado retomar su relación que se consolidó durante los siguientes 17 años, y justamente este 14 de febrero de 2023, volvieron a declararse amor eterno, siendo parte de una boda colectiva en Monterrey, una ciudad en el estado mexicano de Nuevo León.

Boda masiva en San Valentín

Unas 1.000 parejas se casaron en una boda conjunta este martes 14 de febrero, en la localidad de Nezahualcóyotl, en el centro de México, como parte de la celebración del día de San Valentín.

La boda civil multitudinaria se realizó en la explanada municipal de Nezahualcóyotl, un suburbio cercano a Ciudad de México, e incluyó parejas del mismo sexo.

En el evento se observaron parejas sonrientes, algunas cargando flores y globos, o los anillos de compromiso. A las afueras del recinto se ofrecían servicios de corte de pelo y maquillaje para quienes se iban a casar.

Las bodas colectivas también incluyeron personas del mismo sexo. - Foto: Getty Images

Tras darse el “sí”, las parejas recibieron el acta de matrimonio civil de parte de las autoridades, que posteriormente sostuvieron en el aire mientras sonaba la marcha nupcial.

“Decidimos casarnos aquí porque para nosotras es una fecha importante, ya que el 14 nosotras nos conocimos, empezamos a andar y pues decidimos que fuera un 14 de febrero sin saber que iban a tener aquí los matrimonios colectivos”, dijo a la AFP Saraí Vargas, de 24 años, tras su boda con Yazmín Acosta, de 27 años.

Eventos similares se llevaron a cabo en otros estados del país como Nuevo León (norte) y Michoacán (oeste).

Hombre propuso matrimonio y fue rechazado

Las propuestas de matrimonio suelen ser un momento muy especial para la pareja, por lo que quien decide dar el siguiente paso tiende a preparar todo un evento para pedir la mano, siendo este un instante emotivo que quedará para el recuerdo.

Sin embargo, no siempre salen como se espera. Y justamente, un evento que se llevó a cabo con un público masivo terminó siendo el vivo ejemplo de “humillación” para una pareja en México.

La mujer salió corriendo por los nervios - Foto: Twitter:@AbelSanchez511

Pues bien, el hecho viral sucedió en el Estadio Jalisco de Guadalajara, este jueves 9 de febrero, mientras se jugaba una de las fechas de la Liga MX, entre los Rayados del Monterrey y el Atlas, donde el primero se llevó la ventaja 2 a 0.

No mames jajajaj se pasó de verga pic.twitter.com/7f4p2z3RIV — AbelSanchez 🇲🇽🔴⚫️ (@AbelSanchez511) February 10, 2023

En el medio tiempo del partido, un hincha llegó hasta la grama y a su paso, su pareja también estaba ahí, por lo que, de un momento a otro, mientras todos los espectadores del juego lo veían y las cámaras estaban grabando, el joven sacó un anillo y le propuso matrimonio a su novia.

Ante la sorpresa que se percibe en el rostro de la joven, quien comienza a decir que no con el rostro, la multitud enloquece y comienza a presionar para que esta diga que sí. Sin embargo, la joven, nerviosa, continuó diciendo que no hasta que no tuvo otra alternativa que salir corriendo del campo.

NO HAY AMOR EN EL JALISCO



Se rechazó una propuesta de matrimonio al medio tiempo del partido.

¿Palabras de apoyo para este hombre?

🥺😢 pic.twitter.com/BaNWGbZoA5 — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) February 10, 2023

*Con información de AFP.