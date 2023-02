El último baile: pareja firmó el divorcio y terminaron en una discoteca celebrándolo

El fin de un matrimonio suele ser motivo de llanto, tristeza y desamor, todo con base en las razones que llevaron a tomar la decisión de separar caminos. Pero una pareja tomó su divorcio como un motivo de celebración, tanto así que terminaron juntos en el lugar menos esperado.

Una joven pareja de casados tomó la decisión de terminar su relación y divorciarse, sin embargo, su historia se hizo viral, tras firmar el documento se fueron a celebrarlo juntos a una discoteca. Ambos fueron grabados abrazados mientras bailaban en la pista.

El video fue compartido por Esme Arauz, quien publicó lo contenta que se encontraba tras poder darle fin legalmente a su matrimonio.

Tras firmar el documento se fueron a celebrarlo juntos a una discoteca. - Foto: TikTok: @esme_arauz

En el video se puede observar a la mujer junto a su actual exesposo en una fotografía con los documentos firmados que legalizaban la terminación de la relación marital. Pero inesperadamente segundos después aparece la misma pareja bailando en una discoteca.

“Firmamos nuestro divorcio y así fue nuestra despedida”, escribe la mujer en el texto sobrepuesto al video.

En la publicación se puede observar a Esme cantando a todo pulmón muy alegre, esto mientras bailaba con su exesposo.

Aunque no se saben las razones por las que esta joven pareja decidió terminar con su matrimonio, la misma Arauz aclaró que actualmente tiene una buena relación con su exesposo y que por mutuo acuerdo tomaron la decisión de tomar caminos diferentes.

La publicación ya cuenta con más de ocho millones de reproducciones y ha generado diversos comentarios respecto a la particular forma de sobrellevar la separación.

“A eso le llamo madurez, no como otros que hasta se amenazan 😅😅”; “Debería haber una ley en donde los divorcios deban ser así”; “Mi despedida fue en un motel, 😁 hoy en día somos buenos amigos 😂”; “yo me divorcié hoy, solo me falta la rumbita 😂”, fueron algunos comentarios a la publicación.

Abuela cumple el sueño de tener su fiesta de 15 soñada tras cruda niñez

La fiesta de 15 años puede llegar a ser uno de los momentos más importantes en la vida de una mujer, ya que representa la transición de la niñez a la adultez. Por situaciones de la vida, algunas jóvenes no pueden realizar dicha celebración, sin embargo, nunca es tarde para cumplir los sueños.

Una abuela de 70 años se hizo viral en redes sociales luego de que cumpliera uno de sus sueños de juventud, vestirse como una princesa para bailar el vals con sus quince edecanes.

La experimentada mujer aprovechó su cumpleaños número 70 para poder combinarlo con el quinceañero que nunca pudo festejar. Esto debido a una niñez bajo condiciones de vida difíciles que no permitieron realizar una fiesta con los protocolos estipulados.

El hecho ha generado diversos comentarios en redes sociales, en su mayoría de admiración por la iniciativa presentada por la abuela y sus familiares. - Foto: YouTube: Al Rojo Vivo

Gracias al apoyo de sus hijos y nietos este sueño se puedo hacer realidad, en una nota realizada por el programa Al Rojo Vivo, se puede ver a la mujer dichosa luciendo un vestido elegante color azul y bailan el vals con sus invitados.

Esta conmemoración de su vida se da en el marco de una compleja cirugía a corazón abierto a la que deberá someterse para subsanar los problemas cardiacos que presenta. Razón por la cual dice que con la ayuda de Dios todo saldrá bien, por lo que volverá a disfrutar de su vida al lado de sus seres queridos.

“Que bonito y que felicidad Dios es muy grande de concederle esa emoción a su edad Felicidades”; “Tan bella, así quise mis 15 años, pero no fue nunca y siempre he tenido ese sueño ahora tengo 57″; “Muy bonita. Felicidades”; “Mi mamá fue una de las damas de honor”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.