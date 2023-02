Niño se enteró del embarazo de su hermana y su reacción se hizo viral: “¡Voy a ser abuelo!”

La llegada de un nuevo miembro a la familia siempre será un motivo de celebración, emotividad y unión. Este tipo de anuncios pueden generar una reacción diferente en cada una de las personas cercanas a la futura madre, como fue el caso de un niño cuya emoción concluyó una reacción viral.

Una mujer llamada Juliana Cardozo compartió en sus redes sociales un video en donde anuncia a su familia sobre su embarazo. Esto incluía a su hermano menor Mateo, quien recibe un sobre misterioso con su nombre sin saber la emoción que lo invadiría segundos después.

El pequeño recibe la encomienda rodeado de sus hermanas, sin embargo, todo comenzaba a tomar rumbo cuando el propio matero lee que en el espacio del destinatario dice “tío”. Situación que inmediatamente empieza a generar lágrimas en las otras miembros de la familia más grandes que Mateo.

Las dudas se iban a aclarar para Mateo cuando abre es abierto y encuentra allí la ecografía del bebé que su hermana está esperando.

Las dudas se iban a aclarar para Mateo cuando abre es abierto y encuentra allí la ecografía del bebé que su hermana está esperando. La reacción del niño fue decir en un tono de asombro y duda: “Nooo ¿Quién está embrazada?”, a lo que su hermana le responde “yo, tonto”.

La emoción desbordada del niño lo dice todo, tanto así que con la inocencia del caso, Mateo muestra alguna confusión con el árbol genealógico.

“¡Voy a ser abuelo!”, grita Mateo a todo pulmón mientras salta de alegría.

De inmediato el video se hizo viral en redes sociales, ya cuanta con miles de reproducciones a pocas horas de ser publicado, además de algunos comentarios en donde los internautas se derriten de ternura por la inocente reacción del pequeño.

“Re joven el abuelo”; “Cómo que la abuela se enojó porque le querían quitar el cargo jaja”; “No sé que me hizo más la noche si el nene, la chica que se puso a llorar o la que se quedó en shock”; “La alegría del abuelito ❤️”, fueron algunos comentarios a la publicación.

Un invitado muy inusual se “coló” a un matrimonio y se llevó la mejor parte

Las bodas son eventos sociales que llenan de alegría aquellos que lo comparten, pues además de celebrar la unión y amor de una pareja, termina siendo el lugar perfecto para conocer a otras personas, bailar y compartir una deliciosa cena. Sin embargo, la cuestión de los invitados suele ser una situación difícil para los novios.

Pues bien, en las redes sociales se difundió un jocoso video en el que un invitado de una boda, mientras capta a los otros bailando y celebrando, termina enfocando una escena icónica: un perrito al lado del bufete comiendo algunos pasteles.

El animal se alzó en sus dos patas traseras para alcanzar la mesa y, alargando su hocico, comenzó a bajar tantos pasteles como pudo para luego salir corriendo, antes que otra persona lo vea y termine quitándole el banquete.

El perro tomó todos los panes que pudo y salió corriendo. - Foto: Tik Tok: @allison.navarrete

“Jajajajaja no puede ser”, escribió el usuario de Tik Tok que se identifica como Allison Navarrete, utilizando el famoso audio de Bob Esponja: “pintamos toda la casa sin dejar caer una sola gota de pintura... Qué es eso”, dice en el momento en el que termina mostrando al perro tomando su merienda y huyendo del salón.

“Firulais: ¡que bendición!”, “Cuando te dicen sírvete con confianza”, “¡Ta bien! Al final nadie come y él aprovecha”, “las cosas no son del dueño si no de quien las necesita”, “uds sigan disfrutando nomás jaj yo me llevo unos PAL camino”, “Encima se atraganta para llevarse varios jajaja”, “El perrito: matanga dijo la changa”, “Sigan bailando , sigan bailando chicos”, “seguro no le repartieron nada a su mesa jajaja”, son algunos de los comentarios de los usuarios en la red social.

Según indicó el medio Univisión, este video se habría grabado en Perú, y ya cuenta con más de 143.7 vistas en TikTok, así como los comentarios superan los 2.500, sin embargo, es el único video de la cuenta mencionada.