Mujer desesperada le pidió perdón a su pareja tras serle infiel con su cuñado, así le respondieron

Una infidelidad suele causar un dolor profundo muy difícil de sanar rápidamente, por lo que en la mayoría de casos no queda más remedio que la separación o rompimiento. Una mujer en Bolivia hizo hasta lo imposible para remediar el error que cometió, le fue infiel a su pareja con el cuñado, es decir el hermano de su esposo.

El arrepentimiento de la mujer por sus acciones la llevaron a esperar la llegada de Jaime a una estación de buses para pedirle perdón por el dolor causado.

Para ello, llegó acompañada de un grupo musical al sitio en donde sabía que encontraría al dolido hombre. Además, una de sus mejores amigas cargaba en sus manos una pancarta de gran tamaño que traía un mensaje contundente, “Perdóname, Jaime, solo fue un desliz”.

Jaime llegó a la estación de buses sin contar con que su expareja lo estaba esperando, de inmediato la mujer corre para tratar de darle las explicaciones y pedirle perdón. El dolor de Jaime era evidente, su corazón estaba completamente roto por lo que había sucedido.

Foto: TikTok: @willvmonn2e

El hombre trató de inmediato trata de evadirla, es allí en donde la arrepentida mujer se pone de rodillas sin importarle el cúmulo de gente que se encontraba observando el curioso episodio en vía pública.

Al ver el nivel de desespero de la mujer, algunos transeúntes le gritaban al hombre que la perdonara, mientras que otros empezaron a burlarse de Jaime por lo sucedido. Algunos le gritaban “cachón”, esto lo enfureció, así que decidió seguir su camino.

Sin perder aún la esperanza la expareja de Jaime lo sigue hasta el bus que debía abordar. Allí la mujer logra detenerlo de nuevo y en medio de lágrimas exponerle su arrepentimiento, Jaime toma la pancarta y la hace pedazos.

Foto: TikTok: @willvmonn2e

Tras unos segundos de intercambio de palabras, el hombre se suelta de los brazos de su expareja y sale corriendo para tomar el autobús antes de que este inicie su camino.

La destrozada mujer rompe en llanto en los brazos de su amiga, al no lograr su objetivo de recuperar a Jaime. No queda más que tratar de consolarla mientras se dirigen a la salida de la terminal.

Foto: TikTok: @willvmonn2e

El video de lo sucedido se hizo viral en redes sociales ya cuenta con millones reproducciones en TikTok y miles de comentarios. Las opiniones sobre lo sucedido genera opiniones divididas, algunos creen que el arrepentimiento de la mujer era sincero, otros aseguran que una infidelidad con el cuñado es algo imperdonable.

“Noooooo le perdones”; “Señor perdónele, pero no regrese con ella porque no es una mujer que vale la pena”; “No la perdone compa, no lo haga”; “Muy bien mi llave, te engaña una vez, te engañarán siempre. Yo pasé lo mismo”; “Y lo peor es que lo engaño en su propia casa”; “Bien campeón si te hubiera querido tanto ni piensa en traicionarte”, fueron algunos comentarios a la publicación.

¿Cómo saber en cinco minutos si una persona es infiel?

Para descubrir una infidelidad en solo cinco minutos, el Periódico Noroeste de México, reveló que solo hay que mirar a la persona por cinco minutos y prestarle atención a la intuición, pues esta será la primera respuesta, aunque no hay que confiarse de eso.

Pero El Dr. Gary Lawandosky, un investigador científico de las relaciones románticas aseguró que “un buen amor proporciona tranquilidad y paz, pero si hay nerviosismo o incomodidad lo más probable es que esa persona no sea para ti”.

Asimismo, la detective Ali Marsh le reveló a La Vanguardia los cuatro signos para detectar una infidelidad:

1. Prestar atención a los cambios de apariencia, como de vestuario o cortes de cabello.

2. Prestar atención a los cambios en la rutina, como cambio de horarios en la oficina o salidas más constantes.

3. Prestar atención a si realiza ejercicio cuando nunca se hacía.

4. Prestar atención a las llamadas recibidas y, en especial, si se aleja de la zona para recibirla.