La solicitud del fiscal de la CPI puede hacerle un enorme daño a las posibilidades de paz en Gaza. Estas son las razones

La decisión no será fácil. Por un lado, hay un enorme sector en el mundo que repudia lo que está pasando en Gaza y se ha manifestado masivamente a favor de una población civil que ha sufrido los rigores del conflicto. Asimismo, responsabiliza a Israel de esa situación y considera que su derecho a defenderse no puede extenderse a los bombardeos y demás acciones.

Por otro lado, Israel no es Hamás. Eso lo dijo el mismo Netanyahu, quien calificó la decisión como “un escándalo moral de proporciones históricas”. No se trata de la posición aislada de uno de los protagonistas de la guerra. El presidente Joe Biden salió de inmediato a respaldar a Israel: “Seré claro: no importa qué insinúa el fiscal, Israel y Hamás no son equiparables de ninguna manera”.