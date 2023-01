¿Ladrón o víctima? El misterio que rodea a un hombre colgado de un camión a toda velocidad

Esta semana el video de un hombre que quedó colgado en la parte lateral de un camión, más conocido en México como tráiler, se viralizó y puso sobre la mesa varias posibilidades sobre lo que pudo haber ocurrido. En principio, medios locales tomaron la versión del conductor del vehículo, quien aseguró estar siendo víctima de un asalto.

En el clip se escucha al conductor, que cubría la ruta entre Puebla y Orizaba (con destino al municipio de Amozoc), asegurar junto a otro compañero que los ‘cómplices’ del supuesto ladrón venían persiguiéndolos. “Vamos sobre la pista, me quieren asaltar. Un camión torton amarillo (...), sí, una camioneta blanca de tres toneladas”.

Se desconoce con certeza el desenlace del episodio. - Foto: Twitter @LaHora_Oficial

Lo que más causó curiosidad fue que el presunto asaltante quedó atrapado en el tráiler, mientras este incrementaba la velocidad. “De Puebla para Amozoc, vamos sobre la pista hacia Tepeaca”, dijo el chofer sobre el trayecto que llevaba. En la conversación aseguró que se detendría en el peaje camino a la zona de destino.

Este hombre que se hizo viral por ir colgado de un tráiler en la autopista Puebla-Mexico y acusado de ladrón, resulta que no lo es; pretendía detener al trailero porque atropelló a un peatón a la altura de Chachapa #Puebla.



El atropellado no quiso proceder legalmente. pic.twitter.com/ZmoKgirx1Y — Hora MX (@LaHora_Oficial) January 24, 2023

“Nos vienen siguiendo, aquí vamos sobre la pista”, fue lo que dijo quien iba al lado del conductor, mientras la llamada con el operador seguía activa. El medio Debate informó que, según el chofer, los supuestos asaltantes estaban confabulados con la Guardia Nacional que estarían en medio de las rutas del transporte de carga.

La versión del sujeto acusado

Con el pasar de las horas, se conoció la versión del individuo que quedó atrapado en el vehículo. Según ese mismo medio, el origen del video se dio luego de que el conductor supuestamente atropellara a uno de sus amigos e intentara escapar, razón por la que se subió al tráiler e intentó perseguirlo. Esto, a la altura de la localidad Santa María de Xonacatepec.

Un misterio rodea video de presunto asaltante en México. - Foto: Getty Images / Image Source

No obstante, cuando las autoridades evaluaron lo que había sucedido al llegar al punto, señalado por el sujeto colgado del camión, encontraron a un hombre, pero no como si hubiese sido atropellado, sino en estado de embriaguez. Hasta el momento no ha habido un reporte oficial sobre lo que ocurrió ni mayores detalles de la forma en que terminaron los hechos.

Presunto ladrón, atrapado en bus

Un hecho con características similares tuvo como epicentro la capital colombiana en mayo de 2022. Ese mes se viralizó un video que mostraba a un presunto ladrón atrapado en uno de los buses de Transmilenio por la calle 22 (centro de la ciudad). Según se conoció, el sujeto buscaba quitarle el celular a un pasajero.

Luego de quedar colgado en la ventana, uno de los funcionarios del sistema de transporte llegó al lugar y; posteriormente, hicieron lo propio miembros de la Policía Nacional. No obstante, y pese a no conseguir escapar en ese momento, el individuo quedaría en libertad ante la ausencia de una denuncia formal por parte de la víctima potencial.

Presunto ladrón en Bogotá - Foto: Capturas de video tomado de la cuenta en Twitter: @EInformativoCo

Las autoridades han advertido que, en Bogotá, la modalidad de ‘escalera’ está entre las formas más frecuentes en que los ‘dueños de lo ajeno’ se valen para robar a pasajeros desde afuera de los buses. Con el fin de cumplir su cometido, los delincuentes están al acecho de quien esté conversando por celular o tenga al descubierto sus pertenencias.

Entre tanto, este 25 de enero de 2023 se conocieron imágenes (difundidas en Twitter) de un caso de justicia por cuenta propia en Medellín, capital del departamento de Antioquia. En el centro de la ciudad, un presunto ladrón fue atrapado por transeúntes y amarrado a un hidrante.

Hace pocos minutos fue capturado este ladrón por palace pic.twitter.com/KOS4Xbx2z2 — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) January 24, 2023

En el video se observa a uno de los motociclistas golpeando al sospechoso, segundos antes de que otra persona procediera a amarrarlo a ese elemento. Todo se desarrolló a plena luz del día.