Las cinco cosas que revelan quién era Matthew Perry, fallecido actor de la serie Friends

Las causas de la muerte no han sido claras desde el inicio y aunque se sabe que murió por ahogamiento, no se conoce la razón precisa para que algo así haya sucedido.

Quién era Matthew Perry

En las memorias que publicó Matthew Perry en 2022, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: a memoir, el actor contó que tres semanas antes de su audición para el papel de Chandler Bing en Friends, se encontraba en su pequeño apartamento de Los Ángeles leyendo una noticia sobre el reconocido actor Charlie Sheen, quien protagonizó la serie Two and a Half Men y Spin City, además de varias películas.