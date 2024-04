Las claves detrás de la posible reimposición de sanciones de Estados Unidos a Venezuela. ¿Qué hará el gobierno de Joe Biden?

La ungida había sido María Corina Machado, pero el régimen no se cansó de poner piedras en su camino hasta sacarla de la carrera. Machado había sido la elegida en la votación de las primarias de la oposición con más de 2,2 millones de sufragios , pero luego el régimen usó una vieja sanción ilegal, haber formado parte del Gobierno de Juan Guaidó, para dejarla por fuera de la contienda.

Y el premio final llegó con la liberación de Álex Saab en diciembre, a cambio de una decena de presos políticos. El catalogado como testaferro de Maduro fue enviado a Venezuela, mientras Estados Unidos consideraba que la dictadura estaba cumpliendo con lo pactado, a pesar de que se sostenía la opresión contra los miembros de la oposición y ya había muestras de que no dejarían participar a María Corina Machado.

Pero esta presión también puede tener consecuencias negativas, como el respaldo estadounidense a facciones específicas de la oposición venezolana. En este contexto, Otto Reich, exsubsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental, está entre los diplomáticos que han pedido restaurar sanciones contra Maduro si no permite la candidatura de Machado . “Maduro no cumple las reglas ni las obligaciones del tratado que su Gobierno firmó en Barbados. Algunos funcionarios de Estados Unidos han mostrado debilidad”, dijo a NTN24.

Pero si por los lados de Estados Unidos existe presión, la indignación se ha provocado de este lado de la frontera tras las declaraciones del canciller encargado de Colombia, Luis Gilberto Murillo, luego de una reunión en Washington. El funcionario del Gobierno de Gustavo Petro reiteró que la posición de Colombia es no apoyar las medidas económicas contra el régimen de Nicolás Maduro. “Nosotros no le hemos hecho ninguna recomendación al Gobierno de los Estados Unidos, más allá de que nosotros sostenemos que las sanciones, como principio, las sanciones unilaterales de un país no deberían existir”, manifestó Murillo.