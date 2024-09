Las escabrosas confesiones del hombre que drogó a su esposa para que fuera abusada por más de 50 hombres durante 10 años

La amé 40 años y la amé mal diez años. Nunca debí hacer eso. Lo arruiné todo. Perdí todo. Debo pagar por ello”, remató. Otro episodio doloroso que ha salido a flote ha sido el de Caroline, la hija de la pareja. La mujer dice estar segura de haber sufrido esos vejámenes, pero su papá lo niega. Tiene razones para creerlo, pues en el computador encontraron fotos de ella desnuda. “Caroline, nunca te he tocado. Nunca te drogué ni te violé. No puedes decir eso. Es imposible”, dijo Pélicot.

Como en la gran mayoría de casos de violaciones, la estrategia de defensa de los acusados es vergonzosa. Muchos de los abogados de los hombres no alegan su inocencia, sino el hecho de que ella habría dado su consentimiento. Otros, aseguran que no sabían que la mujer estaba drogada, pues Dominique omitía este dato.

“Desde que llegué a esta sala de audiencia, me siento humillada. Me tacharon de alcohólica, afirmaron que estaba en tal estado de ebriedad que soy cómplice”, dijo indignada. Mientras tanto, Dominique Pélicot, se ha arrodillado frente a ella: “Pido a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, que acepten mis disculpas. Lamento lo que hice. Les pido perdón, incluso si no es perdonable”. No es fácil que este perdón le llegue.