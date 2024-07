El libro sobre Gorbachov que causa furor

Lo que para muchos es desconcertante, Alemania había sido capaz de derrotar a la Unión Soviética, en 1989.

1941: la Unión Soviética. Este conglomerado étnico y unión de muchos pueblos era un enigma. Cuando el comandante Göring le dijo a Adolf Hitler que su invasión sería una cuestión de semanas, el Führer lo hizo aterrizar: “Hoy hemos abierto una puerta, detrás de la cual se oculta un espantable misterio”, declaró Hitler, poco antes de invadir la Unión Soviética.

Mijaíl Gorbachov ya había nacido, en 1931. Ruso y de padre campesino ucraniano, a Mijaíl le gustaba el trabajo del campo. Parte de la familia no era comunista; por eso recibió castigos por punta y punta. Fue encerrada y diezmada por Stalin, igual que muchos otros comunistas, para asegurar la lealtad del partido en el marco de sus purgas. Los campesinos sufrieron mucho bajo Stalin; cientos de miles fueron ejecutados y, además, hubo la gran hambruna en Ucrania y el Volga, y la economía soviética se estancó al ser estatificada, mientras que gastaba increíblemente en un aparato militar obsoleto.

Gorbachov vio la Segunda Guerra Mundial y los nazis con sus ojos, y su padre, que estuvo en Stalingrado, fue héroe de la Unión Soviética y recibió la Orden de Lenin. Tuvo una infancia dura. Esto explica sus deseos de reformar a su país para fortalecerlo; pero él, involuntariamente, acabó con la Guerra Fría, que alguna vez los soviéticos casi ganan. Se produjo la reunificación alemana debido a un error de traducción: un funcionario de quinta de la Alemania del este declaró que Gorbachov, para tener relaciones cordiales con Occidente, había decidido aliviar un poco la tensión en el muro, lo cual un periodista tradujo mal, pues entendió que había decidido tumbarlo. A su vez, así también lo entendieron los alemanes, quienes espontáneamente fueron abandonando lo que estuvieran haciendo. Comenzaron a derribarlo con sus propias manos. Los alemanes del otro lado, en Berlín oriental, vieron que se estaba cayendo el muro. Algunos solo acertaban a llorar de la emoción. Fue uno de esos días que el mundo nunca olvidó, especialmente la Unión Soviética. El día anterior era una potencia y ahora no era nada.

¿Pero qué había sucedido? ¿Quién era ese tipo con un lunar en la sien, del que se burlaban diciendo que era una mancha de tinta? Pues él también miraba atónito. Era Mijaíl.

Pero en los días que siguieron a la caída del muro no todo fue reconocimiento para él. Tras el efecto dominó, que condujo al derrumbe de la Unión Soviética y la independencia de los países de Europa del Este, un libro recién aparecido que está causando furor, Gorbachov, su vida y su época, del politólogo norteamericano William Taubman, cuenta que un día Gorbachov se tomó un vodka, le cayó mal y se tumbó en un sofá. Viéndolo, un colaborador suyo no pudo evitar sentir ternura y que algo injusto había sucedido con “un hombre que trajo un cambio drástico al mundo…”; ahora “era la víctima impotente de la crueldad y el capricho de la historia”. Lo acusaban de haber sepultado a la Unión Soviética. ¿Pero cómo había ocurrido todo? Eso intenta resolver el libro de Taubman. Acabó un enfrentamiento con los soviéticos durante el cual Estados Unidos sufrió un empate humillante en la guerra de Corea, que no ha terminado; pero también ocurrió la derrota estremecedora de Vietnam, una derrota en la opinión pública, pero no militar.

Taubman describe a Gorbachov como “un buen hombre soviético” que pasó de ser el hombre fuerte de los soviéticos a primer presidente de Rusia. ¿Cómo sucedió todo? A Taubman Gorbachov le reconoció sobre él mismo que era una persona “difícil de entender”. Incluso Gorbachov declaró, en una presentación, que ese libro le había hecho comprender que nada de lo que había sucedido fue planeado ni esperado por él.

Hasta el día anterior a la caída del muro, los analistas decían que ni por asomo la Unión Soviética iba a caer. Fue un efecto dominó. El mundo comenzó una era de optimismo y pronosticó el fin de todas las guerras. En ese escenario, Gorbachov debería haber sido un héroe. Pero hoy no lo es.

Aunque para los que creen que él pertenece al pasado y lo han olvidado, Gorbachov, esta reliquia soviética que sobrevivió a Stalin, a la Segunda Guerra Mundial y al siglo violento sigue vivo y acaba de ver escrito este libro que explica muchas cosas. Mientras aún hoy a Gorbachov lo ven como el sepulturero del Imperio ruso, el ascenso de Putin se entiende por su reputación como restaurador del imperio. Las ambiciosas reformas de Gorbachov causaron y siguen causando desconcierto, pues mientras para unos fue un ejemplo de falta de visión, para otros fue un adelantado. Muchos rusos consideran a Gorbachov un traidor porque ni siquiera pueden decir que fueron derrotados en una batalla. Para los soviéticos, desde Stalin habían pasado 60 años sin que cambiara nada. Y cuando bajo Gorbachov se anunciaron unos cambios importantes, como la apertura económica, la gente no entendió lo que pasaba.

Gorbachov tampoco. Pero hoy lo entiende mejor: él pensaba que solo estaba dando la mano. Pero fue derrotado por la gente, incluso por su propio pueblo.