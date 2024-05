Detienen a un sacerdote en Estados Unidos por gastar más de 150 millones de pesos jugando Candy Crush y Pokemon Go

Se trata de Lawrence Kozak, quien estaba en una licencia administrativa en la arquidiócesis de la ciudad de Filadelfia, desde noviembre del 2022. Según declaraciones al Catholic News Agency , la Arquidiócesis aseguró que la licencia del sacerdote “siguió a una revisión de la actividad financiera de la parroquia St. Thomas More, por parte de la Oficina Arquidiocesana de Servicios y Apoyo Parroquial”.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

El sacerdote fue descubierto por superar el presupuesto establecido en la parroquia | Foto: NurPhoto via Getty Images

El juego Pokemon Go es uno de los más utilizados en los teléfonos inteligentes | Foto: Getty Images

El hombre “expresó que estaba decepcionado por haber dejado que las cosas fueran así y que no hay excusa para lo que hizo, excepto que no estaba prestando atención y debería haberlo hecho”. Entre los juegos comprados con fondos parroquiales se encuentran Candy Crush, Pokémon GO y varios juegos de “tragamonedas”.