“Lo del fascismo gobernando en Ucrania es ‘fake news’”: Peter Ptassek, embajador de Alemania en Colombia

El embajador de Alemania en Colombia, Peter Ptassek, entregó este domingo una contundente declaración en medio de las duras criticas que ha lanzado recientemente contra Rusia, por la invasión de tropas de ese país a Ucrania.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó la invasión de Ucrania el jueves de madrugada. Desde entonces, las tropas entraron al país desde el norte, el este y el sur, pero se han enfrentado a una feroz resistencia de parte de las tropas ucranianas.

Las autoridades ucranianas aseguran que algunas tropas rusas están desmoralizadas y agotadas, y afirman que decenas de ellas se han rendido.

En todo caso, el embajador alemán ha sido un fuerte crítico del actuar del gobierno de Putin, lo que ha desatado comentarios en su contra pero también preguntas en las redes sociales.

Una de las preguntas que le formularon a Ptassek es si, como se ha venido comentando en las redes, Ucrania está bajo un régimen fascista, que fue una de las excusas usadas por Putin para ordenar el envío de tropas a ese país.

Al respecto, el embajador fue contundente al afirmar: “Conozco el fascismo alemán, me hablaron de fascismo italiano, algo similar ocurrió en España. En los tres casos había un dictador, no había parlamento ni prensa libre, más allá de lo que hubieran hecho los fascistas. ¿Cómo se llama el dictador de Ucrania? No existe, sí hay elecciones, hay un parlamento y una prensa muy despierta. Lo del fascismo gobernando en Ucrania es fake news”.

Otro de los comentarios que llegaron a sus redes tiene que ver con las “atrocidades cometidas por la Alemania Nazi” durante la Segunda Guerra Mundial, conflicto en el cual Rusia fue víctima, según reconoció el embajador.

“Muy de acuerdo con la culpa alemana en la Segunda Guerra Mundial pero por esa misma razón no podemos callar cuando atacan a un país soberano. Nuestra experiencia nos obliga a hablar. Con respecto a Rusia, el hecho de haber sido víctima en esa época no justifica su transformación actual en victimario”, manifestó Ptassek.

El diplomático también se refirió a los comentarios que aseguran que en Ucrania se estaba dando un supuesto genocidio, lo que llevó a la invasión rusa.

Nunca antes recibí tantos comentarios críticos, como sobre mis trinos que hice condenando la invasión rusa a #Ucrania. Críticas desde una perspectiva muy diferente a la mía. Merecen y necesitan respuestas de mi parte. ¡Escúchenlas! Los invito a ver el video! pic.twitter.com/ymoKW8Cu6n — Peter Ptassek - Embajador de Alemania en Colombia (@alemEmbajador) February 27, 2022

“El supuesto genocidio que el presidente Vladimir Putin ha invocado, no se ha detectado. Y qué tan raro que haya ocurrido en las regiones que están bajo control de los separatistas que cooperan con Rusia”, contestó el embajador alemán.

El diplomático concluyó su pronunciamiento, en un video publicado en redes, pidiendo que “no callemos ni tapemos la agresión actual”.

La situación actual

El presidente ruso, Vladimir Putin, informó este domingo que ponía en alerta las “fuerzas de disuasión” del ejército ruso, en el cuarto día de la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

“Ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor que pongan las fuerzas de disuasión del ejército ruso en alerta especial de combate”, dijo Putin en una reunión televisada con sus jefes militares.

El ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, respondió: “Afirmativo”.

Moscú posee el segundo arsenal de armas nucleares del mundo y un enorme arsenal de misiles balísticos que constituyen la columna vertebral de las fuerzas de disuasión del país.

Las tensiones internacionales ya se han disparado por la invasión rusa de Ucrania y la orden de Putin podría causar aún más alarma.

“Ven que los países occidentales no sólo son hostiles a nuestro país en el ámbito económico, me refiero a las sanciones ilegítimas”, añadió en un discurso televisado.

“Altos funcionarios de los principales países de la Otan también permiten declaraciones agresivas contra nuestro país”, dijo.